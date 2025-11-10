Caso Héctor Espinosa: Fiscalía apunta a esposa del exdirector de la PDI en alegatos de clausura

Durante la jornada de este lunes se desarrollaron los alegatos de clausura en el juicio contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y su esposa, María Magdalena Neira, acusados de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

El fiscal Miguel Ángel Orellana centró su exposición en la participación de Neira, señalando que “se transformó en un elemento fundamental para el ocultamiento y disimulación del origen ilícito de los bienes, los dineros, los recursos sustraídos por Héctor Espinosa”.

Añadió que “necesitaba de María Magdalena Neira, necesitaba de sus cuentas, de sus productos financieros, de sus fondos mutuos, necesitaba de su capacidad para hacer mal de pista. La necesitaba y María Magdalena se prestó para eso”.

El persecutor sostuvo que los argumentos de la defensa “no solo no tienen ningún sustento, sino que además pugnan de manera clara con las pruebas rendidas y con las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente alcanzados”.

Orellana subrayó la importancia institucional del caso, afirmando que “es una oportunidad importante a nivel estatal para hacerse cargo de una situación compleja que estaban viviendo las instituciones policiales (…) una mala utilización de una prerrogativa y una confianza en la normativa en un Chile en el que crecimos, y tal vez de manera ingenua, pensamos que nunca se iban a producir situaciones como esta”.

El Ministerio Público solicitó la condena de ambos acusados, precisando que Espinosa debe ser condenado “por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos”, y Neira “por este último delito, todos en calidad de autores ejecutores”.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) coincidió con la Fiscalía al señalar que “nadie que actúe de buena fe necesita fraccionar dinero, triangularlo con su cónyuge, ni detener los depósitos cuando el banco pregunta por su origen”, agregando que “el uso de un subordinado policial como depositante demuestra una estrategia deliberada de ocultamiento, el fraccionamiento de depósitos bajo los cinco millones buscó evadir los controles de la Unidad de Análisis Financiero”.