Caso Muñeca Bielorrusa: siga en vivo la cuarta jornada de formalización con la defensa de imputados

Desde las 11:00 horas de este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reanudará la audiencia de formalización -la cuarta jornada- del caso “Muñeca Bielorrusa”, que investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos vinculados a fallos de la Corte Suprema a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

La audiencia marca un hito en la investigación conocida como “Muñeca Bielorrusa”, la primera causa por tráfico de influencias judiciales que llega a formalización en Chile, la que fue destapada por El Mostrador.

Los imputados son Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio. En esta tercera jornada, será el turno de las defensas, que buscarán desacreditar las pruebas de georreferenciación presentadas por la Fiscalía Regional de Los Lagos, las cuales sitúan a Vivanco y Vargas en reuniones coincidentes con los fallos favorables a Belaz Movitec.

Durante las jornadas previas, los fiscales Carmen Gloria Wittwer y Marco Muñoz detallaron una red de pagos, transferencias y operaciones financieras que habría permitido a los abogados entregar sobornos por más de $69 millones a la exministra y su pareja. Según la acusación, esos pagos se concretaron el mismo día o poco después de sentencias que obligaron a Codelco a pagar más de $17.500 millones al consorcio extranjero.

El Ministerio Público expuso que los dineros fueron lavados mediante compras de dólares, contratos simulados y cheques fraccionados, con la colaboración de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle.

Uno de los episodios clave ocurrió el 4 de julio de 2023, cuando la Tercera Sala de la Suprema falló a favor de Belaz Movitec. Ese mismo día, según la fiscal Wittwer, Vivanco habría recibido US$15.600 en la oficina de los abogados Vargas y Lagos. Posteriormente, Migueles habría recibido otros US$14.000 y $45 millones.

En su exposición, el fiscal Muñoz afirmó: “Tanto él como ella, conforme a sus cartolas, no refieren recursos económicos que justifiquen la adquisición de ese dinero”, aludiendo al depósito que Migueles realizó al día siguiente en una cuenta del Banco de Crédito e Inversiones.

La Fiscalía y los querellantes —entre ellos Codelco, que intervino en calidad de víctima— solicitaron la prisión preventiva de los tres imputados, argumentando que su libertad “constituye un peligro para la seguridad social”.

Lo que ocurrió en la tercera jornada

Durante la tercera jornada, el abogado de Codelco, Julián López, reforzó la tesis de la Fiscalía mediante datos de geolocalización, que ubican a Vivanco y a los abogados en reuniones claves en las oficinas de Vargas y Lagos. Según López, la red de antenas “permite asociar la ubicación física de los dispositivos en momentos coincidentes con decisiones judiciales relevantes”, señalando que la exministra incluso habría priorizado la redacción de fallos vinculados al consorcio.

La defensa de Mario Vargas, encabezada por Sergio Contreras, cuestionó la validez de esas pruebas y apuntó a vacíos en la investigación. “Siempre el lobo va a ser el malo mientras la historia la cuenta Caperucita”, ironizó, acusando a la Fiscalía y a Codelco de construir un relato sin respaldo empírico. Argumentó que las antenas sólo registran conexiones en zonas aledañas y no confirman presencia física en el lugar, agregando que Vivanco posee un departamento a 110 metros de la antena señalada como evidencia.

También negó la existencia de registros que prueben la compra de los dólares que habrían sido entregados a la exministra, y sostuvo que Migueles “ya disponía de esos fondos” por una transacción anterior. Sobre la supuesta presentación de escritos judiciales desde la casa de Vivanco, afirmó que la carga de documentos se realizó desde otra cuenta del estudio jurídico, lo que demostraría —a su juicio— “un apresuramiento en la acusación”.

El Ministerio Público y los querellantes, entre ellos Codelco, solicitaron prisión preventiva para los tres imputados, al considerar que su libertad constituye “un peligro para la seguridad social”. La audiencia, que comenzó el viernes 7, se extenderá durante toda la jornada de este martes y marcará el cierre de la etapa de formalización en una de las causas de corrupción judicial más graves de los últimos años.