En reunión con Presidente Kast: Evópoli propone reducir de 25 a 16 los ministerios

El Presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda a la directiva de Evópoli, encabezada por el senador Luciano Cruz-Coke, en una reunión donde el partido le presentó una propuesta para reducir de 25 a 16 el número de ministerios.

Según informó La Tercera, a la cita asistieron también la secretaria general de la colectividad, Macarena Cornejo; el diputado Jorge Guzmán; el vicepresidente y exministro del Interior, Gonzalo Blumel; el vicepresidente y exsenador Felipe Kast, y los alcaldes de Quirihue, San Pedro de la Paz y Purén, Eduardo Redlich, Juan Pablo Spoerer y Frann Barbieri, respectivamente.

La propuesta, elaborada junto al centro de estudios Horizontal, plantea fusionar carteras por áreas de trabajo. Cruz-Coke sostuvo que la idea busca ir más allá de la reducción de ministerios políticos mencionada en la cuenta pública y avanzar hacia una reorganización más amplia del Estado.

“Creemos que también, precisamente, los ahorros se deben producir dentro del Estado”, planteó el presidente de Evópoli, quien además señaló que en la reunión se abordaron la modernización estatal y el vínculo entre deporte, cultura e infancia.

El diseño considera agrupar Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno bajo un eventual Ministerio del Interior y Gobierno. También propone reunir Economía, Minería, Energía y Agricultura en un Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo; integrar Ciencia y Medio Ambiente en Desarrollo Sustentable; y fusionar Transporte y Telecomunicaciones con Obras Públicas en Infraestructura y Conectividad.

La propuesta incluye, además, unir Vivienda con Bienes Nacionales, y Desarrollo Social y Familia con el Ministerio del Deporte.

En paralelo, Cruz-Coke dijo que los alcaldes plantearon su preocupación por el eventual desfinanciamiento del Fondo Común Municipal si se elimina el pago de contribuciones para mayores de 65 años por su primera vivienda. Según el senador, el gobierno transmitió su intención de compensar los recursos que dejarían de ingresar al fondo, mientras la medida podría ser perfeccionada en el Senado.