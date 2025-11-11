Próximo presidente llegará a La Moneda en plena remodelación: se destinaron $4.629 millones

El próximo presidente asumirá el mando en medio de faenas de restauración en el corazón político del país. La sede de Gobierno se encuentra intervenida tras el inicio del “Plan de Conservación Palacio de La Moneda”, proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con una inversión total de $4.629 millones y un plazo de ejecución de 365 días corridos.

Las labores, iniciadas esta semana, están a cargo de la empresa Pío V Limitada, que se adjudicó el contrato tras superar a otras dos oferentes: Quilodrán Limitada y Hugo Holmgren. De acuerdo con los registros de Mercado Público, la compañía percibirá $3.890 millones netos para desarrollar las obras, que se extenderán durante todo 2025 y parte de 2026.

El plan contempla una renovación integral de los sistemas de climatización, la instalación de salas de lactancia y baños accesibles, la modernización del sistema de iluminación y la habilitación de un espacio de trabajo tipo “cowork” en el subsuelo. Además, se proyectan intervenciones de paisajismo en el Patio de las Camelias y la creación de un baño inclusivo en las cercanías del Patio de Los Naranjos.

Uno de los puntos más simbólicos será la remodelación del auditorio subterráneo conocido como “el búnker”, recinto que históricamente ha albergado reuniones reservadas de las más altas autoridades. Para evitar interferencias con las actividades oficiales, parte de las obras se ejecutará en horario nocturno.

El proyecto busca “adaptar el edificio a las necesidades actuales”, según detalla la licitación, respetando su condición patrimonial y su uso continuo como sede del Ejecutivo.

La Moneda, diseñada por el arquitecto italiano Joaquín Toesca e inaugurada en 1805, ha sido testigo de transformaciones profundas a lo largo de su historia. La piedra del cerro San Cristóbal, la cal de Polpaico y las maderas del sur dieron forma a sus muros de más de un metro de espesor, que han resistido terremotos, incendios y guerras.

Entre sus remodelaciones más relevantes figuran las reparaciones de mediados del siglo XIX, el rediseño de la fachada sur en 1930 a cargo del arquitecto Josué Smith del Solar, y la restauración posterior al bombardeo de 1973. En tiempos recientes, las obras de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet reabrieron Morandé 80 e inauguraron el Centro Cultural Palacio de La Moneda, reafirmando su vocación pública.