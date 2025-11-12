Con tributo a AC/DC y “estrofa prohibida” del himno nacional: Kaiser cierra campaña en Providencia

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cierra este miércoles su campaña en la comuna de Providencia con un acto que no solo incluye una banda tributo a AC/DC, sino también —al igual que en su proclamación de julio— el canto de la tercera estrofa del himno nacional, conocida como la “estrofa prohibida”.

El evento se realiza en la Avenida Andrés Bello, a la altura de la Plaza de la Aviación, y el plato fuerte del encuentro será el discurso del propio Kaiser. Uno de los momentos más comentados fue cuando parte del público entonó la tercera estrofa del himno nacional —omitida en actos oficiales desde el retorno a la democracia por su asociación con la dictadura—, gesto que generó reacciones de rechazo en redes sociales.

Además de su discurso de cierre, se presentó a los candidatos al Congreso del Partido Nacional Libertario por la Región Metropolitana y se hizo un llamado a sus adherentes a participar como apoderados de mesa en las elecciones del domingo.

Por razones de seguridad, se implementó un corte de tránsito en la Avenida Andrés Bello, entre las calles Arzobispo y Pío Nono, medida que se mantendría hasta la madrugada para facilitar el desmontaje del escenario y los equipos.