Matthei: “al 95% de los chilenos le importa un pito” la foto con Kast y Kaiser tras elecciones

Tras su cierre de campaña en el Estadio Santa Laura, Evelyn Matthei se reunió este viernes con brigadistas para agradecerles el trabajo realizado en la primera vuelta. En ese contexto, la candidata de Chile Vamos fue consultada por la posibilidad de una foto de unidad junto a José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (PNL) cuando se conozcan los resultados de la presidencial este domingo.

Matthei desestimó el valor de esa imagen. Señaló que “muchas veces todos estos símbolos son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días, para la persona que no lo está que es la inmensa mayoría lo único que quieren es alguien que se haga cargo de sus dolores y problemas”.

Añadió que “la foto (del domingo), no foto, perdónenmen pero al 95% de los chilenos le importa un pito”.

Con todo, la candidata afirmó que “tenemos la sensación muy fuerte de la calle que somos nosotros que vamos a pasar en segunda vuelta”. Reiteró que se trata de “un sólo equipo” y que su convocatoria incluye “a todos los que quieran sacar a Chile adelante”.

Respecto de eventuales desmarques durante la campaña, Matthei aseguró que “ninguna de las personas que están en otras candidaturas, jamás estuvieron en mi comando nunca y por algo que no estaban acá”. Sobre la primaria que no se realizó en la derecha, sostuvo que “ya no fue, qué sacamos (…) creo que hubiera sido muy bueno, pero ya no fue, da lo mismo”.