Luis Alberto Latorre da el vamos al IX Ciclo de piano del CEAC con Schubert y Beethoven

La Gran Sala Sinfónica Nacional será escenario del concierto que el miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas dará inicio al IX Ciclo de Piano del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile –CEAC–, titulado “Arquitecturas musicales: de la sonata a la balada”. La presentación estará a cargo del premiado pianista chileno Luis Alberto Latorre, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y curador del ciclo, quien abordará obras de Franz Schubert y Ludwig van Beethoven.

Latorre, Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2016 en género música docta, señala que “este primer concierto está enmarcado dentro de una estructura que hemos querido construir a partir de lo que son las grandes formas, la arquitectura de la música y de la música para piano. En este caso, yo comenzaré abordando el género sonata”.

Las dos obras que conforman el programa representan las últimas piezas de este tipo escritas por ambos compositores. Partirá con la Sonata n.º 21, D. 960, de Schubert, considerada su testamento pianístico y finalizada pocas semanas antes de su muerte, acaecida en septiembre de 1828. En ella el músico despliega una gran serenidad e introspección, alcanzando una síntesis perfecta de lirismo, estructura y profundidad emocional.

El solista la describe como una “maravillosa sonata con un movimiento lento increíble en el cual se augura el dolor. Y se ve cómo Schubert está esperando, incluso por palabras propias de él en cartas, casi deseando que llegue la muerte”.

En tanto, en la segunda parte el músico interpretará la Sonata n.º 32, op. 111, del llamado Genio de Bonn. “Es una sonata en dos movimientos, quizás incomprendida para su época, muy difícil de tocar y de entender también. La experimentación y la investigación sonora, prácticamente una paleta colorística casi impresionista, es muy notable en esta última sonata” explica el pianista.

Escrita entre 1821 y 1822, fue dedicada al archiduque Rodolfo, representa un gran díptico musical y uno de los frutos capitales en toda la historia del teclado. “A pesar de estar completamente sordo, la imaginación de Beethoven llega a un extremo increíble, realizando una serie de variaciones en el segundo movimiento, inusitadas para la época, y que se alejan completamente de los modelos tradicionales. Es una sonata profunda, tremendamente espiritual, en algunos momentos dramática, en otros momentos esperanzadora” concluye Latorre.

Tras esto, el IX Ciclo de piano del CEAC continuará el miércoles 10 de junio con la presentación del destacado solista Jorge Pepi Alós, interpretando estudios de Czerny, Debussy, Chopin, Liszt, Scriabin, Messiaen, Ligeti y Schumann.

Las entradas para todos los conciertos de la serie se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano). Más información en ceacuchile.cl.