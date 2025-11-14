Senapred mantiene Alerta Temprana Preventiva en comunas del Maule tras actividad de Planchón-Peteroa

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno en la Región del Maule, luego de registrarse actividad en el complejo volcánico Planchón-Peteroa. La medida se activó durante la mañana de ayer “hasta que las condiciones así lo ameriten”, recalcan desde el servicio.

De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (Ovdas) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el complejo mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla, informan desde el ente.

Asimismo, desde el OVDAS reportaron que desde las 10:00 de ayer jueves se registró “una columna de gases y piroclastos que alcanzó 1.860 metros de altura sobre el cráter, cuya dispersión fue en dirección noreste”.

Según lo mencionado en los últimos reportes, “no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten el entorno inmediato en la zona de los cráteres activos”.

Junto con la alerta dirigida a las comunas mencionadas, también se decretó un perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico.