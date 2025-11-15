Abogado Javier Couso y caso Ángela Vivanco: “Tiene efecto dominó en todo el campo de lo jurídico”
El constitucionalista advirtió que el caso “Muñeca Bielorrusa” es “catastrófico para todo el Poder Judicial” y “tiene un efecto dominó en todo el campo de lo jurídico”. El académico de la UDP insistió en que “ha llegado la hora de entrar a la reforma que la propia Corte Suprema viene planteando”.
Alcance de la crisis para el sistema jurídico
El constitucionalista Javier Couso advierte que el llamado caso Ángela Vivanco —también conocido como “Muñeca Bielorrusa”— “tiene efecto dominó en todo el campo de lo jurídico. Afecta a la jurisdicción, a las facultades de Derecho, a la Academia Judicial, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto”.
Importancia del soborno como factor de deslegitimación
Couso subraya que “el dinero es quizá la forma más burda en que se puede influir en un juez” y que el hecho de que “una persona se haya prestado para algo tan grave como recibir dinero a cambio de un fallo” es lo que hace el caso “catastrófico para todo el Poder Judicial”.
Llamado a una reforma urgente
Couso afirma que “ha llegado la hora de realmente entrar a la reforma que la propia Corte Suprema de Chile hace más de un año viene planteando, de cambiar la forma en que en Chile se elige a los jueces”.
