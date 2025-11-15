Abogado Javier Couso y caso Ángela Vivanco: “Tiene efecto dominó en todo el campo de lo jurídico”

Alcance de la crisis para el sistema jurídico

El constitucionalista Javier Couso advierte que el llamado caso Ángela Vivanco —también conocido como “Muñeca Bielorrusa”— “tiene efecto dominó en todo el campo de lo jurídico. Afecta a la jurisdicción, a las facultades de Derecho, a la Academia Judicial, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto”.

Importancia del soborno como factor de deslegitimación

Couso subraya que “el dinero es quizá la forma más burda en que se puede influir en un juez” y que el hecho de que “una persona se haya prestado para algo tan grave como recibir dinero a cambio de un fallo” es lo que hace el caso “catastrófico para todo el Poder Judicial”.