Fiscal Nacional: Vivanco no fue detenida debido a “blindaje” judicial vigente para exjueces

Protección especial para exmagistrados

Ángela Vivanco no fue detenida junto con otros imputados en el caso conocido como “Muñeca Bielorrusa” debido a un régimen de protección procesal vigente para exintegrantes de la Corte Suprema.

Declaración del fiscal nacional

Ángel Valencia señaló que “sin ese blindaje judicial … la normativa legal aplicable para ella habría sido la misma que la de las otras personas”.

Querella de capítulos como paso previo

Se explicó que para avanzar contra Vivanco, era necesario primero que se presentara una “querella de capítulos”, la cual fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, habilitando el proceso judicial en su contra.

Imputaciones clave del caso

La investigación apunta a que Vivanco habría intervenido en siete fallos de la Corte Suprema que favorecieron al consorcio Belaz Movitec, a cambio de retribuciones económicas que habrían sido canalizadas a través de su pareja.