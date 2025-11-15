Trasladaron a fiscal del caso Jadue el mismo día que pidieron detención de abogados Vargas y Lagos

Traslado de la fiscal del caso Daniel Jadue

La fiscal Giovanna Herrera Andreucci fue releva­da de la causa por “Farmacias Populares” el 3 de noviembre, el mismo día en que se solicitaron órdenes de detención contra los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos.

Conexión con los abogados querellantes

Vargas y Lagos actuaban como querellantes en la causa contra Jadue. Sus detenciones fueron solicitadas por la Fiscalía el mismo día del relevo de la fiscal Herrera.

Relaciones familiares y antecedentes de la fiscal

Herrera es hermana del exdirector del SENAME durante el gobierno de Michelle Bachelet, Hugo Herrera, y está casada con el exfiscal regional norte y actual fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, Andrés Montes.

Naturaleza del relevo y su impacto procesal

El fiscal nacional Ángel Valencia informó que a partir del 3 de noviembre Herrera asumió como directora de la unidad especializada en delitos económicos y lavado de activos (ULDECCO), mediante comisión de servicios, lo que dejó la causa Jadue sin un nuevo fiscal asignado públicamente.