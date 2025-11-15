Trasladaron a fiscal del caso Jadue el mismo día que pidieron detención de abogados Vargas y Lagos
El cambio se produjo el 03 de noviembre, el mismo día que se pidieron las órdenes de detención contra los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que son querellantes en el caso “Farmacias Populares”, donde está imputado el exalcalde de Recoleta.
-
Traslado de la fiscal del caso Daniel Jadue
La fiscal Giovanna Herrera Andreucci fue relevada de la causa por “Farmacias Populares” el 3 de noviembre, el mismo día en que se solicitaron órdenes de detención contra los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos.
-
Conexión con los abogados querellantes
Vargas y Lagos actuaban como querellantes en la causa contra Jadue. Sus detenciones fueron solicitadas por la Fiscalía el mismo día del relevo de la fiscal Herrera.
-
Relaciones familiares y antecedentes de la fiscal
Herrera es hermana del exdirector del SENAME durante el gobierno de Michelle Bachelet, Hugo Herrera, y está casada con el exfiscal regional norte y actual fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, Andrés Montes.
-
Naturaleza del relevo y su impacto procesal
El fiscal nacional Ángel Valencia informó que a partir del 3 de noviembre Herrera asumió como directora de la unidad especializada en delitos económicos y lavado de activos (ULDECCO), mediante comisión de servicios, lo que dejó la causa Jadue sin un nuevo fiscal asignado públicamente.
-
Controversia institucional y preguntas abiertas
El simultáneo traslado de la fiscal y la petición de detención de abogados generó cuestionamientos sobre la independencia de la persecución penal y la transparencia del proceso legal.
Si quieres leer la nota completa sigue este link: Trasladan a fiscal del caso Jadue el mismo día que piden la detención de abogados Vargas y Lagos