Bachelet tras emitir su voto: “Necesitamos igualdad de derecho y oportunidades”

La expresidenta Michelle Bachelet acudió esta mañana al Complejo Educacional La Reina para emitir su voto en la mesa 100, donde reiteró su llamado a la continuidad democrática y a avanzar en un país con mayores garantías sociales.

“(Espero que) el nuevo gobierno construya todo lo que hemos construido todos los gobiernos anteriores. Quisiera que sigamos perfeccionando nuestra democracia, que pueda seguir la economía funcionando bien y sobre todo que las personas puedan vivir en mejores condiciones”, señaló tras sufragar.

Bachelet subrayó la relevancia de la cohesión política en el actual escenario electoral. “Es súper importante la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas”, afirmó, destacando que más allá del resultado, lo fundamental es “que haya un grupo de personas que creamos en un progreso, pero que le llegue a todos”.

La exmandataria abordó también las brechas existentes en el país. “Hoy tenemos desigualdades en el mundo y en el país, pero creo que eso no hay que normalizarla”, advirtió, insistiendo en que “lo que necesitamos es igualdad de derecho y oportunidades, y espero que los chilenos apuesten a eso, a un gobierno que quiera brindarles los mismos derechos y oportunidades”.