Kaiser no perdió tiempo en atacar a Parisi: “No demoró ni 5 minutos en poner en venta su respaldo”

El diputado Johannes Kaiser cuestionó a Franco Parisi luego de la elección presidencial, afirmando que “Parisi no se demoró ni 5 minutos en poner en venta su respaldo político”.

El candidato del Partido Nacional Libertario criticó así al abanderado del PDG, quien terminó en tercer lugar con un 19,7% y quedó fuera del balotaje.

Parisi no se demoró ni 5 minutos en poner en venta su respaldo político… — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) November 17, 2025

Desde su comando, Parisi señaló que “fue una campaña muy linda, pero muy injusta”, sosteniendo que las encuestas afectaron su desempeño al instalar la idea del “voto perdido”.

El candidato del PDG afirmó que “nos manipularon las encuestas, perdimos bastante con esto que dijeron que era voto perdido, y lo lamento por Chile”, apuntando a la influencia que, a su juicio, tuvieron los estudios de opinión en la percepción pública.

En cuanto a su posición frente a la segunda vuelta, Parisi sostuvo que “yo no ando firmando cheques en blanco a nadie, eso es una falta de respeto”, y subrayó que “gánense los votos. Necesito gestos de ellos. PDG no necesita ningún favor”.