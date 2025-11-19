Ambos electos: Bassaletti dice que Gatica es víctima que se dejó llevar “por cantos de sirena”

El diputado electo Enrique Bassaletti (Ind-Rep) se refirió a su futuro trabajo legislativo junto a Gustavo Gatica, también electo en el distrito 8.

El general (r) sostuvo en conversación con radio Cooperativa que para él “no es un desafío, no es una incomodidad”, y afirmó que Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, “como muchas otras personas, incluyendo carabineros de la época (…) han sido víctimas de un golpe de Estado que hoy día ya está bastante documentado y aceptado en la opinión pública”.

Bassaletti aseguró que espera encontrarse con él en las comisiones y poder dialogar, señalando: “Va a ser muy grato poder conversar con él, porque sabe que nosotros, al menos yo, no tengo enemigos. No me formé en Carabineros para hacer daño, me formé para servir”.

En esa línea, insistió en que Gatica “es una víctima, una víctima que se dejó llevar por un canto de sirena que tiene a otras víctimas, de una y de otra posición”.

El diputado electo sostuvo que el contexto del 18-O configuró, a su juicio, un intento de golpe: “Claramente fue un intento, porque no lo lograron, de golpe a la democracia. El 12 de noviembre lo dijeron los políticos del momento, responsablemente, ‘la calle habló, así que se terminó el gobierno’, aquí hay de facto un parlamentarismo”. Según afirmó, ese escenario implicó “corromper las reglas que tiene la Constitución a través de la violencia, la quema de estaciones de Metro, saqueo y todo lo que vimos”.

Bassaletti también defendió el rol institucional de la policía uniformada. “Me siento muy orgulloso de haber sido carabinero en ese momento, porque la única barrera que tuvo fue Carabineros, para serle bien franco, estábamos bien solos”, afirmó.

Recordó episodios del estallido, señalando que “la opinión pública, motivada por mentiras como la de la estación del metro Baquedano que era un centro de tortura de Carabineros, yo creo que ese fue un foco donde partió la violencia en Chile”.

Al referirse a los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, Bassaletti sostuvo que “no olvidemos que el Presidente Boric agarró a todas las personas que estaban condenadas, que se había aprobado en un juicio justo, con evidencia, que tenían responsabilidades y fueron indultados”, lo que a su juicio contribuyó a la sensación de impunidad.n Chile”.