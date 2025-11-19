Bachelet es reconocida con grado de Doctorado Honoris Causa otorgado por universidad mexicana

La Universidad Nacional Autónoma de México otorgó a la expresidenta Michelle Bachelet el grado de Doctorado Honoris Causa en una ceremonia realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Autoridades de la institución mexicana viajaron a Santiago para entregar personalmente la distinción, aprobada de manera unánime por el Consejo Universitario de la UNAM, en reconocimiento a la labor de Bachelet en derechos humanos, igualdad de género y liderazgo político.

Durante la ceremonia, la exmandataria destacó el carácter simbólico del homenaje y su vínculo con Chile. “Siento que este reconocimiento no solo está dirigido a mí, sino también al pueblo chileno, porque nuestros países siempre han tenido una relación de solidaridad”, afirmó, subrayando la relevancia del lazo histórico entre ambas naciones.

Desde la UNAM, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Alejandro Chanona, explicó que su nombre fue propuesto por el rector Leonardo Lomelí, señalando que “su liderazgo y su labor a favor de los derechos humanos hicieron incuestionable su nominación”.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó la trayectoria internacional de Bachelet y el impacto que ha tenido en agendas globales. “Su trayectoria sigue siendo un referente para construir sociedades más justas e inclusivas”, señaló, aludiendo al peso académico y político que sustenta la distinción. La UNAM, considerada la universidad más prestigiosa de América Latina, resaltó especialmente el rol de la exmandataria en el empoderamiento de las mujeres y su trabajo multilateral.

El reconocimiento llega en un momento clave para la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien se encuentra en plena campaña internacional para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas. En ese contexto, su agenda ha incorporado actividades diplomáticas y académicas con miras a fortalecer su candidatura, considerada con altas posibilidades de éxito en el escenario global.