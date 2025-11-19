Muñeca Bielorrusa: diputados PS anuncian AC contra ministro de la Suprema, Diego Simpertigue

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, y que ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investiguen los hechos revelados en el caso “Muñeca Bielorrusa”, detallados en un reportaje de El Mostrador del programa Punto por Punto.

La acción parlamentaria apunta a vínculos del magistrado con la misma red de influencias, pagos y favores que mantiene formalizados a los abogados del consorcio chileno-bielorruso CBM.

Según la información divulgada por El Mostrador, Simpertigue votó en dos oportunidades a favor de CBM en litigios contra Codelco, incluido el fallo que obligó a la estatal a pagar más de $1.026 millones. Dos días después de concluida esa causa, el ministro viajó en un crucero junto al abogado Eduardo Lagos, uno de los imputados por pagos a la exministra Ángela Vivanco en esta misma trama.

Manouchehri afirmó que “lo que se está desnudando es un esquema escandaloso. El ministro Simpertigue falló a favor de la empresa bielorrusa, y justo después se fue de viaje en un crucero con el abogado Eduardo Lagos, el mismo que hoy está siendo formalizado por coimear a Ángela Vivanco en este mismo caso”.

El diputado agregó que “deberían aclarar si también en ese crucero iba Mario Vargas” y sostuvo que existen antecedentes de “operaciones, al margen de sus atribuciones, para salvar al juez (Antonio) Ulloa”.

El parlamentario enfatizó que “esto no puede quedar así. Vamos a ingresar una denuncia para que la Fiscalía investigue a fondo, y vamos a presentar una Acusación Constitucional. Chile merece una justicia limpia y sin redes de corrupción”.

La diputada Cicardini complementó las críticas señalando que “si un ministro se va de paseo con quienes favoreció en un fallo millonario, eso no es casualidad. Y cada día aparecen antecedentes más groseros”. A su juicio, los hechos revelados “son evidencia de que estamos ante algo más profundo, y no puede quedar en impunidad”.

Cicardini añadió que “junto al diputado Manouchehri ingresaremos una denuncia ante la Fiscalía contra todos quienes resulten responsables, y además presentaremos una Acusación Constitucional. Porque estas redes de favores han golpeado profundamente la fe pública y la confianza en nuestra justicia”. La diputada sostuvo que “nuestro deber es limpiar el Poder Judicial y proteger la credibilidad de nuestra justicia chilena”.

Ambos legisladores llamaron al Ministerio Público a investigar “de inmediato los posibles delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y otros ilícitos que puedan derivarse, y que se identifiquen todos los actores que participaron en la red, cualesquiera que sean”.