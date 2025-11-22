Dinero pierde poder electoral: la billetera ya no asegura el respaldo en las urnas

En la elección presidencial del 16 de noviembre, Evelyn Matthei obtuvo apenas 12,46% de los votos, ubicándose en el quinto lugar –muy lejos de Jeannette Jara (26,85%) y José Antonio Kast (23,92%)–. El dato sería solo anecdótico en lo político si no fuera porque la candidata de la derecha tradicional (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos) fue, con holgura, la campaña mejor financiada del ciclo electoral.

De acuerdo con los registros del Servel hasta el último corte legal del 14 de noviembre, Matthei acumuló $3.285 millones, combinando aportes partidarios, donaciones privadas y un masivo crédito contra reembolso de $1.760 millones. Sin considerar préstamos, solo por aportes públicos y privados obtuvo más de $843 millones, muy por encima de las otras candidaturas.

La siguieron Jeannette Jara, con una recaudación de $2.233 millones –respaldada por grandes aportes del PS y el Frente Amplio, además de un crédito contra reembolso del mismo monto que Matthei–, y la UDI, el partido de Matthei, con $2.073 millones.

José Antonio Kast –su rival directo en el mismo electorado de derecha– reunió $1.721 millones, casi la mitad del financiamiento de Matthei, pero terminó con 23,92% de los votos, duplicando a su contrincante y pasando a segunda vuelta con Jara. Los aportes de partidos y personas naturales para Kast suman $208 millones.

Si alguna vez la correlación entre dinero y votos fue un axioma de la política chilena postransición, esta elección la puso en tela de juicio con contundencia. Esa dispersión dejó dos señales: se diluyó el concepto de candidato único del empresariado. Y los recursos siguieron a convicciones ideológicas, no necesariamente a proyecciones de triunfo.

Así lo definió el director del Centro Democracia y Opinión Pública UCEN, Marco Moreno: “Lo que observamos es que en un ciclo donde pesan más la identidad, el relato y la sintonía emocional, la asimetría de recursos explica cada vez menos los desempeños”. Según comentó el académico a El Mostrador, “hoy la eficacia electoral depende menos del gasto y más de conectar con un clima político que se ha vuelto refractario a las campañas tradicionales”. Y, a su juicio, Kast fue más efectivo captando mejor el “voto del orden”.

Más plata ≠ más votos

En términos simples: el dinero llegó donde siempre llegaba, pero no generó el mismo efecto político. Aunque esto no necesariamente representa una pérdida para la billetera empresarial. Figuras como Wolf von Appen, Nicolás Ibáñez Scott, José Yuraszeck, Bernardo Larraín Matte, Juan Sutil y Alejandro García-Huidobro aportaron incluso a ambos candidatos presidenciales y a candidatos parlamentarios del sector.