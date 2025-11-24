Vidal se desmarca de la campaña de Jara atacando a Kast: “Yo no perdería un minuto en criticar”

El exministro Francisco Vidal, uno de los nuevos voceros incorporados al comando de Jeannette Jara para la segunda vuelta, marcó de inmediato su línea estratégica. En medio de encuestas que sitúan a José Antonio Kast con más de 15 puntos de ventaja, el militante PPD insistió en que la campaña no debe girar en torno a ataques al candidato republicano, sino en fortalecer la propuesta propia del oficialismo.

En conversación con radio Cooperativa, Vidal fue explícito al desestimar una ofensiva contra su contendor: “Yo no perdería un minuto en criticar, en atacar”, dijo, subrayando que el esfuerzo central debe estar en comunicar objetivos y medidas.

A su juicio, la tarea es hablarle directamente a quienes definirán el balotaje: “(La clave) es plantearle al mundo, al ciudadano común y corriente, el objetivo y las medidas para lograr ese objetivo en cuatro años”.

El exministro remarcó que la campaña debe apoyarse en un diagnóstico claro sobre la situación del país y subrayó que “el país no se está cayendo a pedazos”, en alusión a los discursos de crisis que adjudica a la derecha. Según Vidal, el foco debe estar en explicar los problemas estructurales y las propuestas para enfrentarlos, porque “la clave es hablarle a los ciudadanos del diagnóstico que tenemos de Chile, de los problemas que tiene Chile y de las propuestas para avanzar en la solución de esos problemas”.

Las declaraciones de Vidal coinciden con los primeros días de la denominada fase “2.0” del comando oficialista, que busca recomponer la campaña tras su reestructuración y enfrentar una segunda vuelta cuesta arriba.