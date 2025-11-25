Detienen a seis funcionarios de la PDI por contrabando, tráfico de drogas y malversación

Una investigación desarrollada por el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, culminó con la detención de seis funcionarios de la institución.

De acuerdo con la información preliminar, los efectivos estarían involucrados en delitos de contrabando, malversación de caudales públicos y tráfico de drogas, entre otros ilícitos. Todos pertenecen a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto. El operativo, efectuado durante las últimas horas, también incluyó la detención de civiles presuntamente implicados.

La indagatoria forma parte de una investigación reservada, razón por la cual aún no se conocen detalles sobre la forma en que se ejecutaron los delitos imputados a los funcionarios. Hasta ahora, no se ha informado públicamente la mecánica de las operaciones ni el alcance total de los hechos investigados.

La Policía de Investigaciones emitió un comunicado confirmando la naturaleza de la investigación y la lista de delitos imputados. Según el texto institucional, la causa incluye cargos por “asociación criminal”, “tráfico ilícito de estupefacientes”, “malversación de caudales públicos”, “falsificación de instrumento público” y “contrabando”.

La institución informó además que “el día de hoy fueron detenidos seis funcionarios policiales, quienes serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo, el día de mañana”.

La PDI señaló que existe un sumario administrativo en curso contra los funcionarios imputados, quienes actualmente se encuentran suspendidos de sus labores. Su desvinculación definitiva ya está siendo tramitada.

En el comunicado, la institución afirmó que seguirá colaborando con la investigación “en el marco de la política de transparencia ante hechos que revisten características de delitos y se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución”. Agregó que esta situación evidencia que “los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quienes estén dirigidos”.