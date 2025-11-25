Cita entre expresidente Frei y Kast no cayó bien en la DC: “Lesiona la memoria histórica”

La reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato republicano José Antonio Kast provocó una inmediata reacción en la Democracia Cristiana.

El encuentro ocurrió la mañana del lunes en la residencia del exmandatario, quien expresó que “coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país” y realizó un llamado a la unidad. El gesto, interpretado como un respaldo político en la antesala del balotaje, generó desconcierto en la dirigencia del partido.

El presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, sostuvo que Kast es “un representante de la ultraderecha en Chile” y que un exjefe de Estado “tiene que tener mucha responsabilidad en los pasos que da”.

Agregó que “cuando uno lee en el comunicado las manifiestas coincidencias que él señala que tiene con el candidato Kast”, la señal se vuelve especialmente delicada para la colectividad. A su juicio, este gesto “lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva, que es el padre del exmandatario. Lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana”.

El senador profundizó en su crítica al señalar que la conducta de Frei “fue en un momento inoportuno, y por lo tanto su actuación es confusa, es equívoca, porque se presta a que la militancia se muestre desconcertada cuando el expresidente, un hombre de sus filas, tiene un encuentro de esta naturaleza. Creo que le ha faltado también prudencia en esta materia”.

“Irse a la derecha”

Añadió que el exmandatario “ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza”, y que este episodio sería “una culminación” de ese distanciamiento. Sostuvo que “al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha, y en este caso con la ultraderecha, contrariando además las decisiones de los organismos regulares del partido, donde nunca concurrió a defender su postura”.

Huenchumilla añadió que “yo hubiera querido que él se hubiera hecho presente en nuestra Junta Nacional y hubiera puesto su punto de vista. Nunca lo hizo. Nunca hemos conversado. Nunca ha llamado a su presidente nacional para decirle, esta es mi postura. Ha cortado todos los diálogos con nosotros”.

Subrayó que el liderazgo del exmandatario conlleva “la mayor responsabilidad de levantarse a la altura de la historia de su partido”, recordando la decisión institucional de apoyar la candidatura de Jeannette Jara en una coalición de nueve partidos. Aseguró que la tradición democratacristiana “siempre he dicho que nuestra postura basada en el cristianismo es a favor de los débiles, de la clase media, de la sociedad, pero no de un candidato que ha demostrado en todo su programa, en su conducta, un proceso que le va a hacer mal a Chile”.

Respecto de la posibilidad de que Frei se reúna también con la candidata oficialista Jeannette Jara, Huenchumilla comentó que “si él hubiera dicho, mire, yo como expresidente me voy a reunir con ambos candidatos para escucharlo, eso sería un escenario que hubiera estado a lo mejor a la altura”. Sin embargo, afirmó que ese escenario no ocurrirá, pues “él permanentemente ha dicho que está en contra de la decisión que tomó la Democracia Cristiana”.

Reunión de urgencia

El timonel informó que citó para este martes una reunión de urgencia de la directiva nacional para “procesar esto” y evaluar las implicancias internas.

Consultado por una eventual expulsión del expresidente, señaló que “no nos adelantemos a una reunión que todavía no se ha hecho. Pero sí, esa es una posibilidad”.

Aseguró que primero buscará “analizar los hechos con la serenidad y tranquilidad que corresponde, escuchar al resto de la directiva y después de un análisis, sopesar los acontecimientos y tomar una decisión”.