Data Influye: 79% tiene definido su voto para el balotaje y a Kast lo apoyan más las mujeres

La última edición de Data Influye, elaborada por TúInfluyes, revela un escenario de alta definición electoral a dos semanas del balotaje entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Según el estudio, el 79% asegura tener decidido su voto, mientras que un 11% declara que podría cambiarlo y un 10% aún no lo sabe.

Por tramo etario, la certidumbre aumenta con la edad: el 77% de quienes tienen entre 18 y 34 años afirma haber tomado una decisión, cifra que sube a 79% entre los 35 y 54 años y alcanza un 85% en mayores de 55 años. Las dudas, en tanto, se concentran entre los más jóvenes, segmento donde un 16% señala que aún podría modificar su preferencia.

En cuanto a la evaluación de las campañas posteriores a la primera vuelta, 41% considera que Kast está realizando la mejor campaña, frente a un 29% que atribuye ese desempeño a Jara.

La ventaja del abanderado republicano se replica en casi todos los grupos socioeconómicos: alcanza 50% en el segmento ABC1, 43% en C2, 41% en C3 y 39% tanto en D como en E. La candidata oficialista, en contraste, se mueve entre 24% y 33% según el nivel socioeconómico, mientras que entre un 14% y un 24% afirma que ninguno hace la mejor campaña.

Kast apoyado por mujeres

El sondeo también muestra que en escenario directo, si la elección fuera “el próximo domingo”, 49% votaría por José Antonio Kast y 34% por Jeannette Jara. Un 14% optaría por voto nulo o blanco y un 3% no acudiría a las urnas.

Por género, Kast obtiene una diferencia más marcada entre mujeres: llega a 52% de apoyo frente al 48% que registra entre hombres, mientras que Jara obtiene 32% entre mujeres y 34% entre hombres. La proporción de quienes elegirían voto nulo o blanco se mantiene prácticamente estable: 15% en hombres y 14% en mujeres.

Al recalcular los resultados sobre votos válidamente emitidos, excluyendo a quienes anularían, votarían en blanco o no participarían, Kast alcanza un 59% frente al 41% de Jara, ampliando la brecha respecto del escenario directo.

La medición, realizada entre el 22 y el 27 de noviembre de 2025, consideró 1.163 casos y presenta un margen de error estimado de ±2,87%.