Andrés Zaldívar: “En ninguna parte Frei llama a votar por Kast, dice que ha tenido coincidencias”

“Frei dice que tiene coincidencia en los grandes temas que tiene el país. Estamos todos de acuerdo en eso, Jeannette, Parisi, Kast, todo el mundo sabe del problema de la seguridad, de listas de espera, de viviendas. Son temas de coincidencia nacional (…) no hay un apoyo explícito a Kast”, dijo.

Andrés Zaldívar afirmó que en ningún momento el Eduardo Frei Ruiz‑Tagle llamó explícitamente a votar por José Antonio Kast; dijo que Frei mencionó tener “coincidencias” en temas país, no un respaldo. Interpretación política personal: Zaldívar reconoció que él no considera esa declaración como un apoyo, y mantuvo que su voto lo definirá en conciencia, en el secreto de la urna.

Zaldívar reconoció que él no considera esa declaración como un apoyo, y mantuvo que su voto lo definirá en conciencia, en el secreto de la urna. Defensa del diálogo democrático: Señaló que recibir a un candidato no equivale a darle su apoyo, lo que calificó como un acto de democracia y pluralismo.