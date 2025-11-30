Matías Walker y Cristián Araya, hundidos, en el agujero de conejo del Conservador Yáber

Hola! Bienvenidos a una nueva edición del newsletter +Política. Mientras las candidaturas se preparan para la recta final y los próximos debates, las revelaciones sobre depósitos por parte del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al senador Matías Walker y al diputado Cristián Araya, han agitado las aguas en el mundo político.

Por una parte, Araya anunció que congelará su participación en la bancada republicana , mientras que Walker ha buscado explicar el depósito de Yáber como un aporte para financiar el viaje de uno de sus hijos , ya que los une una antigua relación de amistad. A fines de esta semana, también se conoció la contratación de la hija del senador UDI Sergio Gahona en el CBR de Puente Alto.

Lo cierto es que las indagatorias anunciadas por la Fiscalía han encendido las alarmas en la candidatura opositora, pero también en Demócratas, en su mayoría provenientes de la Democracia Cristiana.

En paralelo, la reunión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast y sus coincidencias en visiones de país golpearon el tablero. Varios analistas consultados por +Política atribuyen el gesto de Frei al surgimiento de un nuevo clivaje en la política chilena .

Finalmente, el Gobierno logró desactivar la octava acusación constitucional a una autoridad de la administración Boric. El salvataje a Diego Pardow provocó el primer descuadre poselecciones parlamentarias de la derecha, transformándose en una nueva señal del fraccionamiento del bloque que aspira a dar gobernabilidad a partir del 11 de marzo de 2026.

La onda expansiva de Yáber que amenaza a Walker

El senador Matías Walker durante una sesión en Sala en septiembre de este año. Foto: Agencia UNO.

Un depósito por $1.600.000, realizado por el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al senador Matías Walker –revelado por la prensa en el marco del caso Muñeca Bielorrusa–, será objeto de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de Carmen Gloria Wittwer. La decisión, anunciada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha generado inquietud en el entorno del actual senador por Coquimbo.

La referencia geográfica no es menor. Quienes conocen las conexiones del senador aseguran a +Política que gran parte de las redes de contacto de Matías Walker provienen de su hermano, Patricio, quien durante 12 años fue diputado por la zona (1998-2010), para luego entregar el cupo precisamente a su hermano Matías. Fue en ese contexto que Sergio Yáber cultivó una estrecha relación con Patricio Walker; por lo tanto, la amistad del actual senador con el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto se extiende por más de una década.

Una persona que hasta hace poco participó activamente en Demócratas señala a +Política que lo que hoy se conoce por la prensa es solo la punta del iceberg de un entramado mucho más grande y profundo, que viene funcionando por años, desde la militancia de Walker en la DC. "Es ingenuo pensar que solo hubo uno o dos depósitos en 10 años", dice.

Conocedores de la interna de la colectividad aseguran en privado que, una cosa son los depósitos de dinero, pero otra es la maquinaria partidista que ha ubicado a estrechos colaboradores de la cúpula de Demócratas en posiciones clave. "No hay contrapesos internos", afirman.

Mientras la investigación de la Fiscalía avanza, las miradas hoy apuntan precisamente hacia la postura que tomará Demócratas, colectividad que, tras el mal desempeño electoral, debería desaparecer en los próximos meses, pero que al mismo tiempo formó alianza con Chile Vamos y, por ende, está a un paso de apoyar la candidatura de José Antonio Kast.

Republicanos en alerta: control de daños y blindaje a Kast

El diputado Cristián Araya durante la sesión en Sala de la Cámara de Diputados. FOTO: Agencia UNO.

Otro de los protagonistas de la nueva arista que involucra a Sergio Yáber es el actual diputado –y reelecto por el distrito 11– Cristián Araya. El parlamentario estudió en el Liceo José Victorino Lastarria entre 1994 y 2006. De hecho, en su último año en el establecimiento le tocó conocer “de cerca la Revolución Pingüina. Esa experiencia me enseñó a defender mis convicciones en tiempos difíciles”, señala en su perfil público.

El diputado es además hermano de Carolina Araya, jefa de gabinete y estrecha colaboradora de José Antonio Kast en materias comunicacionales, mientras que el parlamentario se ha posicionado en temas de seguridad, vivienda y derechos humanos.

De acuerdo con los audios a los que accedieron diversos medios de comunicación, Sergio Yáber asegura haber entregado al diputado la suma de $1.700.000. Araya ha negado públicamente tener algún tipo de vínculo con Yáber, a quien –según relata– conoció en su condición de bombero, durante labores de rescate en un cerro de la capital. Posteriormente, Araya fue invitado a una comida de agradecimiento en la casa de Yáber.

Lo cierto es que la onda expansiva de Sergio Yáber llegó al corazón de la base de apoyo partidario de Kast . Por esta razón, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, activó el monitoreo y control de daños al interior de la colectividad, además de sostener conversaciones con el involucrado.

El anuncio de la Fiscalía aceleró una decisión que buscó, por una parte, dar libertad para que Araya prepare su defensa, pero por otra, más importante aún, encapsular el tema y blindar a Kast, con el fin de minimizar los efectos electorales a dos semanas de la segunda vuelta presidencial.

“Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación en la bancada hasta que se resuelva este asunto para no permitir que se siga usando políticamente con el objetivo de perjudicar al partido y la campaña presidencial”, publicó el diputado en sus redes sociales.

Apruebo-Rechazo: la paulatina cristalización de un nuevo clivaje en Chile

Manifestantes celebran, el 4 de septiembre de 2022, el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito constitucional de salida. FOTO: Agencia UNO.

Cada cierto tiempo, en el mundo de la ciencia política surge el debate respecto a qué fenómeno está explicando el comportamiento político-social, que en la mayoría de los casos tiene expresión en el comportamiento electoral. Es lo que académicamente se conoce como clivaje. Desde su incubación, posterior desarrollo y declive, pueden pasar décadas.

En los últimos cuarenta años existe consenso en la politología local en que hay, al menos, dos clivajes que han marcado el devenir sociopolítico en Chile: dictadura-democracia y continuidad-cambio . El primero está directamente relacionado con el proceso que culminó con el fin de la dictadura mediante el plebiscito del Sí y el No en octubre de 1988, el retorno a la democracia y los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El segundo clivaje se incuba con el ascenso de Joaquín Lavín, quien disputó voto a voto la Presidencia que, finalmente, ganó Ricardo Lagos por estrecho margen, pero que atizó el debate respecto a la alternancia en el poder, que luego se cristaliza con la llegada de la derecha al Gobierno con Sebastián Piñera en 2010, para después dar paso a un ciclo pendular: Bachelet-Piñera-Boric.

En el último tiempo –de acuerdo con varios académicos–, un nuevo clivaje explica con mayor precisión el comportamiento sociopolítico en Chile: Apruebo-Rechazo. Kenneth Búnker, PhD en Ciencia Política de The London School of Economics, sostiene que el 4 de septiembre de 2022 –fecha en que la opción Rechazo a la propuesta constitucional obtuvo un 61,86% de los votos– "marcó un antes y un después", y es la "fecha fundacional que condicionará el mapa político en Chile", señala a +Política.

Lo anterior no implica que los otros clivajes hayan desaparecido, sino que el eje imperante hoy es el que mejor ayuda a analizar el ordenamiento actual de los votantes: "Las personas que votaron por el Apruebo en el primer plebiscito votaron por el Rechazo en el segundo", agrega Búnker. Esto se traduce en que la adhesión o desaprobación a cualquier propuesta que modifique la estructura institucional estará condicionada por este nuevo eje.

En la misma línea, David Altman, académico de la Universidad Católica, agrega que el factor demográfico, entre otros elementos, sostiene empíricamente esta tesis. “El 60% del padrón electoral actual no había nacido para el plebiscito de 1988”, dice a +Política. Por ende, el eje dictadura-democracia es menos relevante para explicar, por ejemplo, la alta votación de Franco Parisi, quien fue capaz de leer con mayor lucidez el descontento de miles de personas que cuestionan la intensidad del ciclo reformista del segundo Gobierno de Bachelet, según Altman, el período de “incubación del nuevo clivaje”.

En este sentido, el gesto del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle –quien a inicios de esta semana recibió en su residencia a José Antonio Kast y planteó coincidencias en temas esenciales– es precisamente la muestra más palpable de la nueva nomenclatura que regirá la política chilena por los próximos años. Por lo tanto, quien lea adecuadamente el escenario y tome decisiones conscientes de este nuevo clivaje, tendrá mejores chances de éxito.

El primer descuadre poselecciones parlamentarias en la derecha

El exministro Diego Pardow es abrazado por la ministra Macarena Lobos en el marco de la acusación constitucional en su contra, la cual fue rechazada en el Senado. FOTO: Agencia UNO.

La octava embestida contra una autoridad del Gobierno del Presidente Boric nuevamente fracasó en el Congreso. De hecho, todas las anteriores habían sido desactivadas en la Cámara de Diputadas y Diputados, salvo la reciente acusación contra el exministro de Energía Diego Pardow, que llegó al Senado con una gran cuota de incertidumbre.

Sin embargo, al finalizar la votación, el tablero electrónico del hemiciclo mostró que el Ejecutivo había salvado a otro de sus exministros con los votos oficialistas, pero también gracias a varios descuelgues, principalmente de militantes de Renovación Nacional e independientes de la bancada de la UDI: el primer capítulo fue rechazado por 28 votos en contra, 17 a favor y 1 abstención; el segundo, más ajustado, obtuvo 22 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, por lo que también fue rechazado.

Más allá de los argumentos esgrimidos por los senadores opositores descolgados –que apuntaron a la autonomía de la Comisión Nacional de Energía en el error de las tarifas y, por otra parte, al peligro del uso indiscriminado de un recurso de ultima ratio–, lo cierto es que este episodio termina por consolidar el fraccionamiento en la actual oposición (y eventual oficialismo a partir del 11 de marzo de 2026), poniendo en entredicho una vez más la capacidad de gobernabilidad del bloque.

Quienes conocen la interna de Chile Vamos, y en particular de RN, sostienen que la votación de los senadores del partido se explica, entre otros elementos, por el desorden interno de la colectividad, pero en mayor medida por la pérdida de relato político. El golpe electoral en las presidenciales y parlamentarias aún está teniendo efectos importantes en la toma de decisiones.

“En la medida que el partido no promueva una reflexión profunda para definir su rumbo político, volveremos a presenciar descuelgues”, señalan a +Política analistas cercanos a la colectividad.

En la misma línea, hay quienes plantean la misma dificultad para la UDI. Sin embargo, la cercanía de la elección de la nueva mesa de Renovación Nacional los pone en una posición de mayor urgencia, aunque la reflexión sobre el rumbo del gremialismo deberá darse también más temprano que tarde.

