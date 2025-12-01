Condenan a Héctor Espinosa, exjefe de la PDI, a 17 años de cárcel

La justicia cerró este lunes uno de los casos más sensibles que ha enfrentado la Policía de Investigaciones en su historia reciente. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia de Santiago, el 4° Tribunal Oral en lo Penal condenó a 17 años de cárcel al exdirector general de la institución, Héctor Espinosa, por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público, además de lavado de activos.

La pena considera la descontada de cuatro años que permaneció bajo prisión preventiva o arresto domiciliario, mientras cumplía medidas cautelares.

La resolución —leída en la sala 801 y seguida por Espinosa desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad— incluyó también la acogida de la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que fijó una indemnización de 146 millones de pesos en favor del erario. De manera paralela, el tribunal decretó el comiso de bienes adquiridos por el matrimonio en el periodo investigado: un departamento, una bodega y dos estacionamientos en un edificio de calle Rosario Sur, en Las Condes.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal Felipe Sepúlveda destacó la contundencia de los antecedentes aportados: “Se acaba de comunicar por parte del tribunal oral, en este caso, la condena a la que fue objeto el exdirector de la Policía de Investigaciones, el señor Héctor Espinosa, como también su cónyuge, doña María Magdalena Neira. Se tratan de delitos que fueron acreditados in interum (…) malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y finalmente lavado de activos. En este último delito también fue condenada doña María Magdalena Neira como autora de lavado culposo”.

También sancionada la cónyuge

El fallo igualmente sancionó a la cónyuge del exjefe policial, María Magdalena Neira, declarada por la Fiscalía Oriente como “un elemento fundamental” en el circuito de defraudación.

La mujer recibió 541 días de pena remitida como autora de lavado de activos en grado culposo, luego de que se acreditara su participación en la recepción y manejo de depósitos provenientes de los fondos desviados.

Los hechos

La investigación comenzó a configurarse en 2020, cuando la Unidad de Análisis Financiero reportó movimientos bancarios sospechosos asociados a Espinosa. Ese antecedente abrió la puerta para revisar su gestión al mando de la institución entre 2015 y 2021, periodo en el que tuvo a su disposición más de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados. Según determinó el Ministerio Público, entre junio de 2015 y marzo de 2017, $146 millones fueron desviados a cuentas personales del matrimonio mediante 53 depósitos fraccionados.

El caso tuvo además ramificaciones institucionales. Durante la indagatoria, se advirtió la desaparición de la hoja de vida de Espinosa —documento clave para evaluar su conducta previa— y su sucesor en la dirección de la PDI, Sergio Muñoz, debió renunciar tras revelarse que filtró información reservada de la causa al penalista Luis Hermosilla.

La sentencia desglosó dos tramos de pena para el exdirector: 12 años de presidio por malversación y falsificación reiteradas, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; y 5 años y un día por lavado de activos, con multas que en total superan las 200 UTM. Se trata de una condena unánime dictada tras un juicio que se extendió por 45 días y en el que declararon más de 90 testigos.