Caso Hermosilla: dos jueces admiten vínculos con exfiscal Manuel Guerra

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió este miércoles la revisión de la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, investigado por su participación en filtraciones de información reservada a favor del abogado Luis Hermosilla.

La acción judicial, presentada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, busca establecer la responsabilidad penal de Guerra por los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, tras haber facilitado antecedentes de causas de alto perfil, como Penta y Dominga, en beneficio de las defensas.

La revisión se suspendió luego de que la defensa de Guerra, a cargo del abogado Felipe Polanco, ejerciera el derecho de recusar a la abogada integrante de la sala, Magaly Correa, dejando al tribunal sin el número de ministros suficiente para continuar. Según explicó Polanco a la prensa, la ley permite esta recusación sin expresión de causa exclusivamente respecto de un abogado integrante.

Jueces pidieron favores a Manuel Guerra

El caso tomó un giro sorprendente cuando se hizo público que dos de los ministros integrantes de la Séptima Sala que revisaba la querella contra Guerra —Tomás Guillermo Gray Gariazzo y José Pablo Rodríguez Moreno— admitieron haber solicitado favores al exfiscal mientras este estaba en ejercicio.

Según un documento de la Corte de Apelaciones consignado por Radio Biobío, Gray reconoció que en agosto de 2017 contactó a Guerra para solicitar su apoyo en el proceso de ternas para su nombramiento como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por su parte, Rodríguez admitió que en 2022 recurrió al exfiscal en dos ocasiones para gestionar su inclusión en ternas para ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, señaló que “todas y cada una de las investigaciones son de carácter dinámico” y que, ante la aparición de nuevos hechos que puedan constituir delitos, la persecución penal puede ampliarse o reactivarse. En este contexto, la revisión de la querella contra Manuel Guerra podría retomarse el próximo miércoles 10 de diciembre, en paralelo con la de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reanudando así la agenda inicialmente prevista.

Cabe mencionar que, en paralelo, también se aplazó la revisión de la querella contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, defendida por el mismo estudio jurídico que Guerra. Esto generó críticas de la abogada querellante María Inés Horvitz, quien señaló que resulta “llamativo” que se haya pedido la suspensión de ambas causas el mismo día.

La admisión de que ministros de la Corte recurrieron a un exfiscal cuestionado por delitos abre un nuevo capítulo en una trama judicial que ya enfrenta al Ministerio Público, a la defensa de Guerra y a actores clave del sistema de justicia chileno, dejando en evidencia los vínculos personales y profesionales que complejizan la transparencia de procesos de alta sensibilidad.