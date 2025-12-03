Unesco destaca a Chile como modelo internacional para reconstruir consensos

Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Mundial de los Futuros, fecha que busca visibilizar la importancia de la toma de decisiones anticipatorias frente a los desafíos del porvenir. En ese marco se realizó en París el World Futures Day: Anticipation in an Era of Volatility 2025, organizado por la UNESCO, donde Chile fue reconocido como modelo internacional por su aporte a la reconstrucción de consensos y a la anticipación de transformaciones globales en un escenario mundial marcado por la volatilidad.

La experiencia chilena fue expuesta a través de iniciativas como Congreso Futuro y Proyecta Chile 2050, presentadas como ejemplos de articulación efectiva entre ciencia, política, academia y sociedad civil para abordar desafíos estratégicos de largo plazo. La delegación nacional participó ante autoridades, expertos y organismos internacionales, en una jornada encabezada por el director general adjunto de la UNESCO, Xing Qu, y representantes de más de 50 países.

Entre los expositores estuvo Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y fundador de Congreso Futuro, quien intervino como uno de los oradores principales en un panel sobre anticipación en tiempos de volatilidad. Su presentación subrayó que el modelo chileno ha logrado internacionalizar una plataforma de diálogo transversal, replicada incluso en el Congreso Futuro Iberoamericano realizado en Madrid —con la participación del Rey Felipe VI— y en versiones previas en Argentina, Bolivia y Marruecos.

La UNESCO destacó este enfoque por su capacidad para reconstruir confianza, generar espacios de intercambio plural y promover políticas públicas basadas en evidencia, en un contexto global marcado por la polarización. Entre los casos emblemáticos mencionados estuvo la Ley de Neuroderechos, que posicionó a Chile como pionero mundial en la protección de la actividad cerebral y los neurodatos, hoy estudiada como referencia por distintos países. “Chile está mostrando que es posible anticiparse, construir acuerdos y poner la ciencia en el centro del desarrollo”, afirmó Girardi, calificando al país como un “laboratorio global de gobernanza del futuro”.

También se relevó el papel de Proyecta Chile 2050, una iniciativa colaborativa que reúne a más de 2.000 especialistas, universidades, organizaciones y empresas con el fin de elaborar una visión estratégica de país que trascienda los ciclos electorales.

Durante el encuentro, la UNESCO anunció la conformación de la Global Anticipatory Policy Coalition, una plataforma global destinada a fortalecer capacidades anticipatorias en políticas públicas, iniciativa en la que Chile fue invitado a participar.

Congreso Futuro 2026

Entre el 12 y el 17 de enero, Chile desarrollará Congreso Futuro 2026, bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”. La edición reunirá a más de 130 expertos nacionales e internacionales, incluidos Premios Nobel, referentes en ética, tecnología, salud, neurociencia, medioambiente y gobernanza del futuro. Contará con talleres, exposiciones, cátedras y actividades ciudadanas en todas las regiones, consolidando a Congreso Futuro como la principal plataforma de divulgación científica y reflexión sobre el porvenir en América Latina. Las entradas ya están disponibles en congresofuturo.cl.