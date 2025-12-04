María José Naudon, decana UAI: confianza en un Gobierno “no se entrega como un ticket a 4 años”

La decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), María José Naudon, analizó el debate presidencial de la Archi entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, marcado por interpelaciones, tensiones y cruces que evidenciaron posiciones contrapuestas en temas como migración, seguridad, derechos de las mujeres y desempeño del gobierno. En medio de estas diferencias, hubo un punto que destacó con especial claridad: las expectativas que ambos candidatos han instalado y la velocidad con que deberán traducirse en resultados si llegan a La Moneda.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Naudon planteó que hoy la confianza ciudadana hacia un gobierno “no se entrega como un ticket a 4 años”, sino que se renueva permanentemente. Esta dinámica —señaló— vuelve “muy, muy riesgoso” elevar las expectativas más allá de lo que pueda concretarse en los primeros meses.

A su juicio, en esta campaña se ha prometido un fuerte control de la frontera y avances rápidos en seguridad, pero advirtió que, si no hay una “percepción de cambio real en circunstancias concretas”, la consecuencia será la frustración: “esos votantes inmediatamente se vuelven oposicionistas”, afirmó. Ese fenómeno, añadió, amplía “el punto de retorno del péndulo” y abre espacio a populismos y autoritarismos.

Respecto de las estrategias de campaña, Naudon sostuvo que Jeannette Jara intenta situar a Kast en la misma posición de 2021, apelando a temores vinculados a derechos de las mujeres, democracia y retrocesos sociales. Sin embargo, consideró que ese enfoque “no está considerando el cambio radical de circunstancias” del país. Hoy, argumentó, las prioridades ciudadanas están concentradas en seguridad, migración y crecimiento ligado al empleo, ámbitos donde —según indicó— existe una “suerte de consistencia” con el discurso de Kast, que la candidata de izquierda no logra igualar.

Polémica de Jorge Quiroz

La académica también abordó la polémica en torno a Jorge Quiroz, economista mencionado como posible integrante del equipo del candidato republicano. Aunque reconoció que la defensa de Kast ha sido “correcta” en términos técnicos y legislativos, advirtió que las “suspicacias” que rodean su nombre podrían transformarse en un problema político más complejo de gestionar.

Naudon sostuvo que el Partido Republicano enfrenta un desafío adicional: su discurso de fuerte coherencia y superioridad moral —similar al que históricamente exhibió el Frente Amplio— puede volverse un arma de doble filo frente a controversias que surjan dentro del propio sector.