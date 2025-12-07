RML se adjudica ataque incendiario en Cañete, tras cierre de campaña de Kast en Biobío

Un ataque incendiario se registró durante la madrugada de este domingo en un sector rural de la comuna de Cañete, Región del Biobío. El hecho, que resultó en la destrucción total de una vivienda al parecer abandonada, fue reivindicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

En el ataque, según medio locales, se dejó un mensaje político: “Ni paz ni entendimiento. Wallmapu libre. Libertad a todos los PPP (presos políticos mapuche). RML”. El mensaje aludía a la La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue un organismo transversal que tuvo como propósito asesorar al Presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo a la problemática territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El hecho, además, ocurre a ocho días del balotaje y horas después del cierre de campaña del abanderado opositor José Antonio Kast en Concepción, en un acto ante mile de personas donde el postulante estuvo tras un vidrio blindado “por motivos de seguridad”, según explicaron en su comando.

En la provincia de Arauco la cual se encuentra bajo estado de excepción, y donde estudios señalan que hay una disminución de la violencia rural en 37% por la medida.

El ataque incendiario se produjo en el sector Mirador de Peleco, una zona ubicada aproximadamente a unos 7 kilómetros al sur de Cañete, a 170 kilómetros de Concepción. De acuerdo con información preliminar, un grupo de personas ingresó a un predio particular para incendiar una casa que, afortunadamente, se encontraba deshabitada al momento del ataque.

En el sitio del suceso, los responsables dejaron un lienzo adjudicatorio relacionado con la causa mapuche, mediante el cual se atribuyó el atentado a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Tras la alerta, personal de Carabineros y Bomberos acudió al inmueble. Los equipos trabajaron intensamente para evitar que el fuego se propagara a una segunda vivienda en las cercanías.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). El subprefecto Carlos Henríquez, jefe de la Bipe Cañete, confirmó que personal de su unidad y del Laboratorio de Criminalística se desplazaron hasta Mirador de Peleco para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso por el delito de atentado incendiario.

La Fiscalía, por su parte, solicitó las diligencias pertinentes para indagar este nuevo ataque en la provincia de Arauco.