Gobierno y Republicanos se miran de reojo para empujar reforma al sistema político

Aunque todavía nadie quiere admitirlo en voz alta —diciendo que no hay nada formal—, en La Moneda y en el Partido Republicano ya comenzó un acercamiento silencioso en torno a la reforma al sistema político. Nada oficial, nada firmado, pero las señales están ahí, justo en la antesala de la segunda vuelta del 14 de diciembre, cuando —como ha dicho el ministro Álvaro Elizalde— la política deja de pensar “con la calculadora en la mano” y se abre un espacio para discutir en serio el mapa institucional que viene.

El Gobierno quiere apurar el trámite: busca dejar la reforma avanzada antes de febrero, con la expectativa de aprobarla dentro del actual mandato del Presidente Gabriel Boric. Y la discusión se concentra en dos iniciativas: una que eleva las exigencias para crear partidos y reduce los incentivos que —aseguran— han favorecido la multiplicación de colectividades; y otra, de mayor controversia, que establece un umbral de 5% para acceder al Congreso y fija sanciones para quienes renuncien al partido con el que fueron electos.

En el corazón de la negociación está el diagnóstico que Elizalde ha repetido sin matices: el sistema político chileno está “muy dividido”, víctima de una atomización interna que no responde a nuevas ideas, sino a peleas intestinas dentro de los mismos partidos. Según su visión, el ordenamiento institucional no puede seguir esperando.

Y aquí entra el factor Republicanos. En público, su timonel Arturo Squella se muestra abierto a discutir los cambios y reconoce coincidencias amplias con el contenido de las reformas: “En la estructura y en el grueso coincidimos y muy probablemente estaríamos a favor de varios de los elementos que contienen esos proyectos”, dijo a La Segunda. Pero —y lo subraya— aún no existe ninguna conversación formal con el Ejecutivo. “No aún”, repitió, dejando todo para después del balotaje: “Encantados de conversar postelecciones de lo que viene”.

Pese a este congelamiento táctico, hay un dato político relevante: Republicanos ya venía hablando del tema. Su propio think tank, Ideas Republicanas, llamó en noviembre a “meterle mano al sistema político”, abriendo la puerta a reformas profundas que ordenen el panorama partidario.

“Si bien coincidimos en la importancia de hacer algunos ajustes, no perdemos de vista que las urgencias de un eventual futuro gobierno de José Antonio Kast van a estar en las modificaciones a la persecución y sanción penal, al sistema penitenciario y a la reactivación económica. Si en paralelo, en el futuro Congreso se quiere retomar el trabajo de los cambios al sistema político, nosotros lo haremos pero nunca perdiendo de vista que tenemos un mandato ciudadano claro que es hacernos cargos de las emergencias”, remarcó Squella.

Mientras tanto, desde el oficialismo, la presidenta del PS y jefa de la comisión de Gobierno, Paulina Vodanovic, empuja con fuerza: confirma que el objetivo es que el proyecto de partidos avance ya, esta misma semana si es posible. Pero también advierte que la otra pata del acuerdo —el umbral del 5%— está en terreno resbaloso: “Se puede caer”, reconoce, porque “no hay acuerdo” en la Cámara.

El PC, el FA, los denominado “partidos chicos” y, de acuerdo al citado medio, parte de RN rechazan frontalmente la idea de dejar fuera del Congreso a candidatos que obtuvieron votaciones altas, incluso primeras mayorías.

Para el diputado Rubén Oyarzo, exmilitante del PDG, actual miembro del Partido Radical y presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, “hoy la realidad del país es clara: la gente no está pidiendo una reforma al sistema político, está pidiendo seguridad, salud, empleo y control migratorio”. Por eso, dice a El Mostrador, como diputado del Distrito 8, “creo que el Gobierno se equivoca en sus prioridades”.

“Las reformas estructurales pueden discutirse más adelante, pero hoy debemos legislar en lo urgente. Y cuando llegue el momento de hablar de cambios institucionales, deben fortalecer la representación y no silenciar a quienes menos tienen. Chile necesita más democracia, no menos”, añade el diputado Oyarzo.

La senadora Vodanovic, también vocera del comando de Jeannette Jara, señaló al citado medio que en el Senado existe, al menos por ahora, una mirada transversal sobre el proyecto. “No depende exclusivamente de nosotros, pero le vamos a dar toda la celeridad necesaria, entendiendo que hoy la dispersión de partidos es compleja”, declaró.

Por ahora, el Gobierno y Republicanos siguen mirándose de reojo, tanteando terreno, midiendo costos y guardando sus cartas hasta después del balotaje. Elizalde ha insistido en que existe una “mayoría transversal” disponible para ordenar el sistema político. Squella replica que están dispuestos, pero que conversarán recién una vez despejado el resultado del 14 de diciembre. Y en medio de ambos, el umbral del 5% asoma como el punto que puede destrabar la reforma… o hacerla naufragar antes de partir.