Contralora Dorothy Pérez: “El mundo público se está quedando atrás en materia de prevención”

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, encabezó la apertura del Compliance Summit Chile 2025, donde abordó los principales desafíos del Estado en materia de integridad, prevención y confianza institucional.

De acuerdo a un comunicado, en su intervención, Pérez advirtió que persisten brechas críticas en los mecanismos de denuncia y sistemas de control interno. “El mundo público se está quedando atrás en materia de prevención”, alertó, enfatizando que muchas instituciones aún no cuentan con canales seguros para reportar irregularidades.

Uno de los ejemplos más graves expuestos por la autoridad apunta al ámbito municipal, al que catalogó como uno de los sectores con mayor riesgo de corrupción. Según detalló, “el 80% no tiene un sistema de integridad”. A ello sumó un diagnóstico sobre la implementación de la ley que impide otorgar licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos: “Encontramos más de 3 mil 400 personas que habían recibido licencia de conducir vulnerando las normas y, esas personas, las habían recibido con conflicto de interés en su propia municipalidad, incluyendo a alcaldes o concejales de la propia entidad”.

Pérez subrayó que la exigencia ciudadana respecto del uso de los recursos públicos hace indispensable fortalecer los mecanismos de control, aunque llamó a evitar que se conviertan en una traba para la administración. “A propósito de los recursos públicos, el control es absolutamente indispensable, lo que tenemos que lograr es que este control no sea un obstáculo para desarrollar procesos, que no terminemos con un control tan excesivo que llegue a un punto que no se pueda desarrollar la actividad”, sostuvo.

Al cierre de su intervención, la ACEC otorgó a Pérez el premio Compromiso Ético 2025, reconocimiento que la asociación entrega por primera vez. La distinción marcó el inicio de una jornada que combinó debates técnicos, experiencias internacionales y análisis estratégicos sobre el estado del compliance en Chile.

El Summit reunió a más de 500 profesionales del sector público y privado, además de expertos como Osvaldo Artaza, Jorge Badillo, Giovanna Gardella, Mariano Gojman, Felipe Volante, Alberto Llona, Verónica Espósito, Alejandro Ferreiro y Dafne González. La discusión giró en torno al fortalecimiento de la gobernanza ética, el rol de los directorios, la gestión de incidentes y la evaluación de programas de integridad.

Una de las presentaciones más destacadas estuvo a cargo de José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, quien situó la experiencia chilena en el contexto regional y advirtió sobre riesgos de retrocesos en estándares de integridad. “Citando a la profesora española Adela Cortina, en materia de compliance hay que hacer ética y no cosmética. Hay que actuar conforme a valores profundos como la solidaridad y la justicia”, afirmó.

Para Rodrigo Reyes, presidente de la ACEC, el encuentro refleja un punto de inflexión. “Chile vive un momento decisivo en integridad”, señaló. “Estamos impulsando una visión donde la ética sea parte de la cultura de las organizaciones más que un asunto meramente regulatorio. Lo que vimos en el Summit demuestra que el país está dando pasos firmes hacia organizaciones más íntegras, sostenibles y transparentes”.

Tanto la ACEC como la Universidad Diego Portales proyectaron que el Summit se convertirá en una plataforma estratégica para adaptar el compliance a un escenario marcado por mayor escrutinio público, transformaciones tecnológicas y marcos regulatorios cada vez más exigentes.