Conservador Osnovikoff seleccionado para reemplazar a Yáber duró menos de cinco días en el cargo

Conservador de Puente Alto sigue en la búsqueda de alguien que ocupe el puesto que dejó disponible Sergio Yáber, ya que su reemplazo, el conservador de Bienes Raíces de San Fernando, Jorge Osnovikoff, renunció este viernes.

El puesto que aún no encuentra un reemplazo tras la salida de Yáber quedó nuevamente sin un cabecilla debido a que la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel canceló al titular del oficio.

El conservador solo ocupó el cargo por menos de cinco días, ya que fue nombrado el lunes y el viernes renunció. Osnovikoff había sido nominado por el juez del 1° Juzgado Civil de Puente Alto como conservador suplente para ocupar el cargo hasta el 18 de febrero de 2026.

Sobre Osnovikoff se sabe que es abogado, que tiene 68 años y que se han registrado en su oficio de la región de O’Higgins que se ha ausentado licencias médicas por problemas de salud.

A pesar de que ya no se encuentre en el cargo, la designación de Osnovikoff trajo cuestionamientos dentro del Conservador de Puente Alto debido a su cercanía con Yáber y a que existe la sospecha de que hubo presiones en su designación.

Fuentes judiciales dicen que el conservador Osnovikoff decidió renunciar al cargo. Por lo mismo, el puesto sigue disponible y, mientras tanto, el oficio quedó supervisado por el abogado Christian Kaltwasser y por el primer oficial Nelson Vera. Ambos, según fuentes del conservador, son funcionarios cercanos a Yáber.