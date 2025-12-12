Desbordes y el futuro de Chile Vamos tras balotaje: una “nueva coalición” sin el PNL ni Republicanos

A días de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Santiago y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, abordó el futuro de Chile Vamos y planteó la necesidad de una reconfiguración profunda del bloque, en un escenario marcado por la derrota de Evelyn Matthei en primera vuelta y la eventual llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

En conversación con el diario La Tercera, Desbordes fue enfático en señalar que la coalición conformada por la UDI, RN y Evópoli no tiene proyección en su formato actual. “Chile Vamos tal como está no tiene futuro”, afirmó, añadiendo que su propuesta apunta a la conformación de “una nueva coalición”, más que a un partido único.

En ese marco, descartó la inclusión del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. “Yo prefiero una coalición amplia a un partido único que además achica la oferta y hace inmediatamente aparecer alternativas a este partido único”, sostuvo. Respecto de los libertarios, indicó que “tienen un proyecto distinto y han sido muy claros en decir ‘no tenemos nada que ver con Chile Vamos’, a veces de manera bastante dura e innecesariamente violenta en contra nuestra”.

Desbordes enfatizó que su postura no responde a una intención de exclusión. “Yo no veo a libertarios formando parte de una coalición con Chile Vamos, porque no creo que a ellos les interese, no es que me interese excluirlos, que yo los quiero echar”, señaló.

En relación con el Partido Republicano, el alcalde sostuvo que se trata de un proyecto político distinto. “Es un proyecto distinto al nuestro, legítimamente. Eso es algo que han hecho la causa y no hay que tener problema con aquello”, afirmó, subrayando que su aspiración es que ambas fuerzas no sean “enemigos o adversarios”, sino “proyectos complementarios”.

Finalmente, Desbordes planteó que su idea de una nueva coalición podría incluir a sectores como Amarillos o Demócratas. “Yo no veo a Amarillos en una misma coalición con Republicanos. Yo quiero a Amarillos o Demócratas (…) en un partido que sea parte de nuestra nueva coalición”, precisó, diferenciando ese escenario de un eventual apoyo común a un futuro gobierno.