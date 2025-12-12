Ministra Vallejo pide transparencia a Kast por recorte presupuestario de 6 mil millones de dolares

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, emplazó nuevamente al candidato José Antonio Kast a que explicara de dónde recortará presupuestariamente los cuestionados 6 mil millones. Esto, debido a los dichos del senador electo Rodolfo Carter, quien reveló que no han aclarado el reajuste “porque nos paralizan el país al día siguiente”.

La atención sobre esta polémica se volvió a encender cuando Carter en un programa afirmo que “evidentemente, no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente. Si usted dice ‘termino con el programa X’, vamos a tener la calle incendiada”.

Pese a que esta situación reactivó las críticas a la propuesta de Kast, el candidato a la presidencia salió a respaldar los dichos de Carter: “Que el senador electo diga que no confía en nada en las actuales autoridades, yo lo respaldo”.

Por lo mismo, la ministra Vallejo se ha mostrado preocupada por estas evasiones de Kast y su comando ante una situación tan compleja: “Las declaraciones de los miembros de los comandos son responsabilidad de ellos; ellos son quienes deben aclarar sus palabras y dichos”.

La ministra insiste en la importancia de esclarecer cómo se realizará el recorte: “Por respeto a nuestros compatriotas, debe haber transparencia e información sobre cómo se implementarán las propuestas. Lo que corresponde es que tanto los candidatos como sus colaboradores informen a la ciudadanía con total transparencia”.

Vallejo, además de pedir transparencia sobre este tema, criticó a quienes sostienen la idea de que “Chile se cae a pedazos”, luego de que Kast en su cierre de campaña afirmara esa visión. La ministra cree que sostener ese concepto es “una falta de respeto al país”.

“Chile se cae a pedazos”: Vallejo asegura que la idea “es una falta de respeto”

Acerca de la concepción de que Chile es inseguro, Vallejo declaró que “ha habido un relato sistemático de que el país se cae a pedazos, y eso es una falta de respeto”. Por lo mismo, para aclarar la realidad dijo que “el país está avanzando, está creciendo. Todo gobierno enfrenta adversidades y las hemos superado de manera colectiva. Tenemos que sentirnos orgullosos”.

Cabe recordar parte del discurso de José Antonio Kast, quien declaró sobre el mandato del Presidente Boric que “lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo”.