Parisi endurece críticas a Kast, anticipa voto nulo del PDG y blinda a Pamela Jiles

La bancada de diputadas y diputados del Partido de la Gente (PDG) sostuvo este viernes su primer encuentro de coordinación política y legislativa, una cita que contó con la participación de la directiva nacional del partido y del exabanderado presidencial Franco Parisi. La reunión marcó el inicio formal del trabajo parlamentario de la colectividad y dejó definiciones claras de cara a la segunda vuelta presidencial y al nuevo escenario legislativo.

Tras el encuentro, Parisi entregó un balance crítico del balotaje entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos), señalando que, a su juicio, la candidata oficialista ha desarrollado una mejor campaña en esta segunda etapa. “Yo creo que (Jara) ha hecho un segundo balotaje mucho mejor que Kast”, afirmó.

Sin embargo, el economista fue enfático en que, pese a esa evaluación, ve “muy difícil” un eventual triunfo de Jara, asegurando que “las cartas están echadas”. En ese contexto, anticipó que el PDG tendrá un voto nulo “muy fuerte” en la segunda vuelta, descartando un apoyo institucional a alguno de los candidatos.

Parisi contra Republicanos

Parisi también arremetió contra el Partido Republicano, apuntando directamente al diputado José Meza, a quien calificó como el “niño símbolo” de esa colectividad. “Hemos visto al diputado Meza diciendo chambonadas, y lo más probable es que eso se repita en el gabinete del potencial presidente Kast”, sostuvo, agregando que ese tipo de conductas “las vamos a sacar al pizarrón de inmediato”.

Uno de los puntos centrales del cónclave fue la definición de la estrategia del PDG en el Congreso. En ese marco, Parisi blindó la figura de Pamela Jiles como carta para presidir la Cámara de Diputados. “Vamos a hacer todo el intento para que doña Pamela Jiles sea la próxima presidenta de la Cámara”, afirmó, subrayando que el partido está dispuesto a conversar con todo el espectro político para lograr ese objetivo.

Consultado por una eventual presidencia de la Cámara en manos del republicano Agustín Romero, Parisi fue tajante: “Sería muy malo para Chile que esté el presidente del Partido Republicano en ejercicio en La Moneda y también acá. A mí me gusta equiparar la balanza”.

Por su parte, el diputado electo Patricio Briones destacó el carácter fundacional del encuentro y la necesidad de construir una bancada cohesionada. “Esta primera gran reunión cumplió un rol esencial en generar los vínculos necesarios para dar forma al proceso que se viene”, señaló, enfatizando que el PDG busca priorizar el trabajo colectivo por sobre los egos.

Briones también relevó el rol de Parisi en la proyección del partido y adelantó que su trabajo legislativo estará enfocado en áreas clave como Hacienda, con énfasis en incentivar la inversión. “Este es un momento crucial para avanzar hacia un futuro más prometedor”, concluyó.