Comisaría Virtual ya recibe excusas de quienes no pueden votar mañana

La Comisaría Virtual de Carabineros adelantó el plazo para que las personas que no puedan votar mañana en las elecciones presidenciales de este 14 de diciembre puedan excusarse desde hoy y así adelantar el proceso.

A las 8 am se abrió la página para que las personas que están a más de 200 kilómetros de su local de votación puedan hacer el trámite. Esa es la única excusa permitida para hacer este procedimiento. Ya se han registrado más de 11 mil excusas.

El jefe de la Zona Este de Carabineros, el general Juan Pablo Díaz, comentó que “se tomaron medidas para mitigar la congestión que provocó intermitencias en la primera vuelta, por el peak de usuarios de la Comisaría Virtual. Se amplió el horario y eso nos va a permitir descongestionar todo este proceso”.

En la Comisaría Virtual el proceso también se ha hecho más expedito, ya que se implementaron mensajes informativos que se despliegan en la página para advertir a las personas sobre cuáles son los horarios más frecuentados y así evitar que el sitio se sature.

Es relevante señalar que este proceso es la parte inicial de la excusa por no votar, es una medida que se implementó para hacer más ágil el trámite. Sin embargo, no es suficiente solo realizar esta gestión virtual. Cada persona que haya hecho esta gestión, luego debe acercarse físicamente a una unidad policial para validarlo.