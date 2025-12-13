Elecciones 2025: comenzó la segunda vuelta presidencial en el extranjero

Alrededor de 24 horas quedan para conocer al próximo presidente de Chile, pero en el extranjero las elecciones ya comenzaron, con la apertura de las mesas en Wellington, Nueva Zelanda. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, dio por iniciada la segunda vuelta presidencial, tras la apertura de las primeras mesas en ese país de Oceanía, a las 16 hora chilena.

Según las autoridades, 160.935 connacionales podrán ejercer su voto en el extranjero. Para llevar a cabo el deber cívico de los chilenos, en 64 países se dispuso de 426 mesas y de 118 locales de votación.

Los países de Oceanía serán los primeros en tener los resultados, ya que existe más diferencia horaria. Canberra, Sidney y Melbourne (Australia) las mesas abrirán a las 18 horas de Chile, las 8 de la mañana del domingo 14 allá.

En Asia, en tanto, las votaciones comenzarán en la noche de este sábado y durante la madrugada del domingo en hora chilena. En Seúl (Corea del Sur) las mesas abrirán a las 20 horas de Chile, lo mismo que en Tokio (Japón). En Pekín (China), así como en Hong Kong, las mesas abren a las 21 horas, lo mismo que en Perth (Australia).

A las 22 horas chilenas comenzarán a recibirse sufragios en Bangkok (Tailandia) y Yakarta (Indonesia), mientras que en Nueva Delhi (India) abrirán a las 23.30 hora chilena.

La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, manifestó que “esta es una elección muy importante, es la última elección de un ciclo largo que venimos desarrollando desde el 2020″.