[Lo+Leído] Los cheques de Ángela Vivanco a una banda de contrabandistas de joyas paquistaníes

La Fiscalía Regional de Los Lagos investiga una serie de pagos entre imputados en la “trama de la Muñeca Bielorrusa” (derivada del caso Hermosilla) para dilucidar si existe actividad dolosa como cohecho, tráfico de influencias o lavado de activos.

En esta cadena de pagos destacan depósitos realizados por el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a cuentas de parlamentarios en ejercicio (Matías Walker, Sergio Gahona, Cristián Araya) y figuras judiciales (Antonio Ulloa y Rodrigo Ortúzar).

La revisión de cuentas bancarias de los imputados reveló un nuevo flanco: la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, emitió dos cheques a fines de 2018 a una banda de contrabandistas de joyas paquistaníes.

Se trata de dos documentos correlativos por $300 mil cada uno, girados desde una cuenta del Banco Security en noviembre y diciembre de 2018, a la orden de Muhammad Sajjad Ahmad y Mehran Abbas Maral Mian Bashir Ahmad Maral.