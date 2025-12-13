Manouchehri: lo que pase el domingo está determinado por el rechazo a plebiscito de 2022

El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, estima que el resultado de la elección de este domingo está condicionado por muchos factores que han determinado el resultado entre Jara y Kast. Sin embargo, destaca como el más influyente el fracaso del plebiscito del 2022, en el cual se rechazó la propuesta de nueva Constitución con un 62%.

El parlamentario reelecto como primera mayoría nacional es parte del equipo de campaña de la candidata Jeannette Jara y en entrevista con BioBioChile analizó la contingencia del país y el futuro de la nación.

Consultado sobre la idea de que Jara representa la continuidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y de que la elección sea vista por la ciudadanía como un plebiscito del actual mandato, el diputado dijo que “siempre los gobiernos son un factor, pero las elecciones creo que se explican por múltiples factores (…) A mi juicio, el factor más determinante de esta elección está en el 4 de septiembre del 2022 (…) Los errores que se cometieron han marcado la coyuntura política de estos años (…) Si lo graficáramos esto, pudiésemos decir que hoy día estamos pagando la resaca de la borrachera de Convención Constitucional”.

Manouchehri profundizó en su análisis respecto de las secuelas del fracaso político que representó el plebiscito y afirmó que “aún estamos pagando los costos políticos porque las fuerzas progresistas en Chile se farrearon la posibilidad histórica de poder generar los cambios importantes que la ciudadanía esperaba. Lo que aconteció en la Convención Constitucional generó desilusión en una parte significativa de la gente que nos apoyaba”.

Sobre el último debate presidencia, que ocurrió el pasado 9 de diciembre, Manouchehri cree que fue “bastante áspero entre los candidatos, en donde se confrontaron opiniones con bastante intensidad y, a mi juicio, creo que lo más llamativo fue la serie de falsedades que sin mayor vergüenza emitió el candidato (José Antonio) Kast”.

Asimismo, opinó que Jara “ha tenido la capacidad de mantener la unidad amplia de las fuerzas progresistas de este país. Creo que su liderazgo permitió, lo que se dice en buen chileno, sostener la estantería en la lista parlamentaria y dar un sustento hoy día para tener un peso significativo en ambas Cámaras. Por tanto, creo que ella ha tenido un gran desempeño como candidata, no obstante todas las dificultades que ha presentado el escenario político”.

Acerca de las diferencias que tienen ambos candidatos, el parlamentario comentó que “no se puede desmerecer el hecho del riesgo para el país y para los derechos sociales que implica José Antonio Kast (…) representa un riesgo de retroceso en una serie de derechos y garantías que son producto de una lucha de años, incluso décadas. Por otra parte, creo que Jeannette Jara ofrece al país un camino de cambios positivos para la gente, graduales y con un grado de gobernabilidad importante. Creo que indudablemente ella ha elaborado un programa muy interesante, que se hace cargo de demandas sociales y que ha tenido la capacidad de hacerse cargo de los principales intereses de los chilenos”.

Finalmente, reconoció que “desconocer lo que indican las encuestas sería tratar de tapar el sol con un dedo, pero nosotros esperamos que la ciudadanía pueda tomar conciencia de lo que implica para nuestro país un gobierno de ultraderecha”.