Verónica González, directora de liceo TP: “Quienes están en cargos clave deben conocer el sistema”

En esta entrevista, conversé con Verónica González, directora del Liceo Polivalente José Ignacio Zenteno, de la comuna de Maipú, que actualmente es parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina. Verónica es profesora y psicóloga, además de contar con un magíster en Educación. Previamente, ha ocupado cargos directivos en establecimientos particulares subvencionados y municipales.

-¿Cómo es trabajar en un liceo TP? ¿Cuáles diría que son sus principales particularidades?

-Trabajar en un liceo TP es una oportunidad que tenemos de ofrecer grandes posibilidades para el logro del proyecto de vida de los y las estudiantes. Se acercan al mundo del trabajo, a una realidad que se abre desde otro ángulo en su formación. La educación técnico- profesional tiene sus particularidades, puesto que se proveen oportunidades para un desarrollo más amplio en la formación de los y las estudiantes, alternativas que les permitan una mayor exploración y una posibilidad cierta de poder continuar estudios superiores. A través de nuestro trabajo, buscamos ofrecer posibilidades que permitan trabajar y continuar estudios.

También buscamos desarrollar las habilidades blandas, las que son fundamentales para el mundo del trabajo, pero también son un aporte al desarrollo personal y social de los y las estudiantes. Especialmente, nos esforzamos en fortalecer la autoestima de los y las jóvenes, quienes van reconociendo en el mundo laboral sus propias capacidades y que lo que aprendieron en las aulas o talleres de sus liceos les está siendo de utilidad. He visto de cerca la transformación de niños y niñas que, al recibir su título de técnico de formación media, la valoran como una primera etapa cumplida, pero que, al mismo tiempo, proyectan seguir estudiando y formándose.

-¿Qué diagnóstico hace de la educación pública de Chile?

-A mi juicio, la educación pública en Chile está en un permanente desarrollo y creo que están ocurriendo cosas buenas. En primer lugar, debo hablar de la Nueva Educación Pública, de la que mi liceo forma parte [el liceo es parte del SLEP Santa Corina]. Esta reforma tiene aspectos muy positivos, especialmente una mayor focalización en los aprendizajes, puesto que los SLEP están centrados en esta tarea, así como también en el desarrollo emocional, la diversidad y las trayectorias de los y las estudiantes.

Sin embargo, y pese a que estamos en pleno proceso de desmunicipalización, considero que la comunidad en general aún no tiene un amplio conocimiento de la reforma que se está realizando, especialmente de las leyes que están impulsando este cambio, el cual responde a demandas de la ciudadanía en periodos anteriores. Asimismo, es necesario reconocer que sigue habiendo mucha burocracia, la que ha traído incertidumbre a nuestro trabajo cotidiano, debido a que los recursos demoran en llegar, pero, además, a que se siguen administrando esos recursos en base a la matrícula y asistencia de los y las estudiantes.

Además de lo anterior, considero que hay otras oportunidades que existen para nuestros estudiantes que también son relevantes, como es el programa PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior), que ofrece posibilidades concretas para que los y las estudiantes con buenos logros académicos y talentosos continúen estudios superiores de acuerdo a esos talentos. La implementación del PIE (Programa de Integración Escolar) en la educación pública, asimismo, ha posibilitado que la inclusión sea un sello de ella, lo que está dando buenos resultados y la posibilidad que la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes estén estudiando.

-Usted ha tenido posibilidad de trabajar en liceos municipales y administrados por SLEP, ¿cuáles diría que son sus principales diferencias?

-Sí, he trabajado en liceos municipales y actualmente lo hago en uno que es administrado por un SLEP. Tal como decía anteriormente, la gran diferencia que veo es que los SLEP están centrados en el aprendizaje y un desarrollo integral (deportes, arte, cultura en general). Observo que hay mucho apoyo técnico, trabajo y formación de redes, acciones que valoramos mucho como institución. Los liceos municipales, por su parte, muchas veces responden a una autoridad municipal y el centro de su gestión no está centrado en la educación, lo que se nota en el trabajo del día a día y también en el largo plazo.

Yo veo que los SLEP están permitiendo que los resultados vayan mejorando, y que, si bien aún la mayoría están en sus primeros años de implementación, desde mi experiencia es un camino que va por la senda que la Educación Pública debe tener, centrarse en los procesos educativos.

-¿Qué ventajas o posibilidades ve en que los establecimientos estén transitando hacia el sistema de Nueva Educación Pública?

-Yo veo en este proceso una oportunidad para desarrollar los principios de igualdad, diversidad y equidad social en los procesos educativos, devolviendo al Estado la responsabilidad de otorgar una educación de calidad. Para mí, es de toda justicia que la educación pública esté en este tránsito. Es cierto que será un proceso no exento de dificultades, pero es la senda que debe permitir el acceso a todos los niños, niñas y jóvenes a formarse y tener los conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse como personas y contribuir a la sociedad para el progreso del país.

Asimismo, los últimos datos muestran que los SLEP, en promedio, están subiendo sus resultados en distintas asignaturas y niveles, y viendo una superación, si comparamos con el sector municipal.

-A su juicio, ¿qué requieren los establecimientos educacionales de parte de las políticas educativas, para que la Nueva Educación Pública puede alcanzar su potencial?

-Lo que más se requiere es un convencimiento de que la Educación Pública es un baluarte para el progreso del país y, desde esa premisa, quienes tienen la responsabilidad de legislar, tomar decisiones y estar en cargos claves, deben conocer el sistema, acercarse a las escuelas y liceos públicos.

Luego de ello, deben tomar decisiones, pues lo que más se necesita son recursos en infraestructura y materiales para el aprendizaje de las y los estudiantes. Escucharlos a ellos y a ellas, así como también conocer la labor de los y las docentes y a quienes trabajamos en la gestión directiva, es fundamental para que las políticas educativas respondan a lo que se necesita y no a lo que se piensa que se necesita, desde la oficina o el escritorio.

En la misma línea, creo que es fundamental dejar de lado los intereses propios y centrarse en la realidad y necesidades de los niños, niñas y adolescentes y su entorno social. La educación permite la movilidad a todo nivel y es ahí donde los esfuerzas deben centrarse. Un país con una educación pública de calidad y docentes con una formación permanente y actualizada está apostando por el progreso de la nación.

-Como directora y funcionaria de un liceo administrado por un SLEP, ¿qué espera del próximo Gobierno?

-Lo que espero es que se continúe con el proceso de desmunicipalización, que no se deje de lado todo lo que se ha avanzado. Es necesario que se sostenga la Nueva Educación Pública –que ya está en pleno desarrollo–, la cual no responde a un Gobierno de turno y, además, es parte de un anhelo expresado por la ciudadanía desde hace bastante tiempo.

Junto con ello, que se contribuya a mejorar la infraestructura de muchos establecimientos educacionales y, en general, que se ponga en el centro a los verdaderos protagonistas que son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que llegan a nuestras escuelas y liceos, en busca de un proyecto de vida que les permita desarrollarse, cumplir sus metas y aportar al desarrollo del país.