Agencia Nacional de Ciberseguridad analiza envío de propaganda política en app de Lipigas

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo este domingo que la Agencia Nacional de Ciberseguridad está analizando el envío de propaganda política en app de Lipigas a favor del candidato ultraderechista José Antonio Kast, informó el diario La Tercera.

Previamente la empresa señaló que “durante la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de su aplicación LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

El hecho causó que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y su comando, presentaran una denuncia ante el Servel por el envío de mensajes políticos fuera del período legal de propaganda.

“Aquí has dos aspectos, uno es que el que está asociado a la eventual infracción a la Ley Electoral, pero eso es un asunto que está viendo el Servel, y lo segundo, es si efectivamente la empresa ha sido objeto o no de un ilícito en sus sistemas informáticos, un aspecto del que es conveniente tener una evaluación durante el día por razones obvias de responsabilidad propia de la compañía, de ella con los datos que tiene de sus usuarios”, dijo Cordero.

Añadió que “probablemente ellos están haciendo la evaluación legal, nosotros lo estaremos observando con atención, principalmente la agencia de ciberseguridad y, en función de eso, también ver las potenciales acciones que correspondan, pero principalmente hay que estar atento a los deberes de diligencia de la compañía sobre este punto”.

Denuncia a Fiscalía

La firma tuvo una reunión de emergencia durante la mañana. Allí se buscaba saber qué pasó y cuáles serían las acciones a seguir.

También durante la mañana, señalan conocedores del caso, se estaba redactando la denuncia que sería ingresada durante esta jornada vía online al sistema de la fiscalía.

Fuentes de este medio comentan que la empresa ingresaría la denuncia en la jurisdicción de la zona Oriente, donde están ubicadas las oficinas centrales de la empresa.