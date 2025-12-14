Lipigas señala que mensaje instando a votar por Kast fue “ajeno a la compañía”

Varios usuarios denunciaron que la aplicación de Lipigas envió este domingo un mensaje instando a votar por el candidato presidencial opositor José Antonio Kast, informó radio Biobio.

El evento ocurrió a solo horas de iniciar las votaciones de la segunda vuelta presidencial. El mensaje llegó como notificación y llama explícitamente a votar por el candidato republicano, además de contener frases de odio en contra de inmigrantes.

“Lipigas por Kast #Evólpoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz”, dice el mensaje.

El hecho fue denunciado en la aplicación X – ex Twitter – se encendieron las alarmas. Allí, usuarios criticaron el accionar de la empresa, por “prestarse” para hacer campaña.

Que está pasando aquí @Lipigas??@ServelChile esta empresa están infringiendo la ley

#lipigas enviando notificaciones en la madrugada llamando a votar por Kast. Repulsivo e ilegal por lo demás. @ServelChile Algo que decir @evopoli ?

Consultados por la situación, desde el Servicio Electoral (Servel) precisaron a la radio que se encuentran investigando lo ocurrido.

“Los equipos de fiscalización de la propaganda electoral se encuentran analizando las denuncias recibidas por los canales oficiales que Servel tiene dispuesto para ello”, afirmaron.

Denuncia de Jara

El hecho además fue denunciado por el equipo de campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara.

“Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias”, indicó el equipo.

“Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la democracia”.

Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias. Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la…

Respuesta de Lipigas

La empresa, por su parte, informó que en “la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

“Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, señaló en mensaje en Instagram.

“El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido”, concluyó el mensaje.

Respuesta de José Antonio Kast

Luego de emitir su voto, el candidato José Antonio Kast fue consultado los mensajes enviados a través de la aplicación de Lipigas. “No conozco el tema, no conozco el mensaje. Si han habido problemas en instituciones públicas o ministerios, tengo claro que los que hacen ese tipo de cosas pueden hackear cualquier sistema. A mi juicio, ante cualquier duda, es hacer el planteamiento al Servel y a las autoridades que correspondan para que se investigue”, agregó desde Buin.