El “futbolero” Parisi y el voto del balotaje: “Tu infelicidad es mi felicidad”

Tal como si fuera él uno de los candidatos en competencia, el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, participó este domingo en entrevistas con distintos medios para comentar el balotaje entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos).

Durante una conversación con Canal 13, Parisi desayunó con el equipo del programa y mostró parte de su colección personal de camisetas de fútbol, destacando su vínculo con equipos de regiones. “Tengo más de 23 camisetas de equipos de regiones”, afirmó, mientras vestía una camiseta de Deportes Concepción, el “León de Collao”, recientemente ascendido a Primera División.

En el espacio, relató una anécdota vinculada a una camiseta de Deportes Ovalle. “Esta me causó el peor reto de mi señora a mi persona. Estábamos en Ovalle, me la regalaron en el mercado, y tuve la mala idea de sacarme la camiseta y quedé a torso desnudo. Obviamente yo no soy (Tomás) Vodanovic, el alcalde, soy un caballero mayor de 58 años, y mi señora está enojadísima”, comentó. Agregó que luego optó por ponerse las camisetas “encima para no tener ese problema”.

Consultado por José Luis Reppening sobre si buscaba un “voto hormonal”, Parisi respondió que no se considera “tan narcisista”.

Más tarde, en entrevista con el programa ‘Mucho Gusto’ de Mega, el economista abordó directamente el escenario electoral. “Yo creo que vamos a ver quién gana, el voto anti comunacho o el voto anti facho”, sostuvo. En esa línea, añadió que “aquí no es que va a ganar, va a subir la votación o Jara o Kast, es el voto cruzado anti y eso es muy malo”.

Consultado sobre qué medidas debería adoptar el sucesor o sucesora de Gabriel Boric: “Que el próximo Presidente y sus ministros se bajen el sueldo. Es obsceno. El costo empresa del Presidente son más de 35 millones de pesos, entre la casa de arriendo, los autos, los escoltas, las comidas, los viajes”, explicó Parisi.

Y en la misma línea, recalcó: “La primera ley que se tiene que hacer es ‘bájense los sueldos’. Kast y Jara son millonarios, por lo tanto, hagan el esfuerzo”.

Parisi enfatizó que el resultado no debiera interpretarse como una adhesión plena al ganador. “Ojalá que el ganador o ganadora no crea que son votos de ellos porque en realidad es un voto anti”, señaló. Y concluyó: “Tu infelicidad es mi felicidad, es el voto que está valorándose ahora durante esta elección”.

Durante el transcurso del día, el exabanderado del PDG mantuvo su tono futbolero en distintas apariciones televisivas. En CHV, por ejemplo, apareció con una camiseta de Cobresal y planteó en tono distendido la duda sobre con cuál camiseta acudiría a votar: si con una de Rangers de Talca o una de Deportes La Serena.