Elecciones 2025: siga en vivo el minuto a minuto de la segunda vuelta presidencial
Chile se prepara para una jornada electoral clave este domingo, en la que más de 15,6 millones de personas deberán votar para elegir Presidente de la República. Siga en vivo el minuto a minuto con El Mostrador.
Millones de chilenos serán parte de las Elecciones 2025, en las que se definirá el ganador de la segunda vuelta presidencial, y por tanto, se convertirá en el próximo Presidente de Chile.
El balotaje enfrentará durante esta jornada a Jeannette Jara (PC) contra José Antonio Kast (Partido Republicano).