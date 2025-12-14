En medio de llovizna y empujones, Kast asegura que hoy “es un gran día para Chile”

En medio de una leve llovizna y de empujones registrados entre quienes se aglomeraron en el lugar, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó este domingo a su local de votación en el Colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, donde emitió su sufragio en la mesa 84.

A su arribo, Kast señaló que espera que la jornada se desarrolle con normalidad. “Hoy estamos contentos”, afirmó, agregando que espera que “sea un día tranquilo, que vote mucha gente”.

Tras votar, el abanderado republicano realizó un punto de prensa en el exterior del establecimiento, donde expresó: “Es emocionante estar aquí en la tierra que me vio nacer”. Añadió que “somos amigos de muchas personas de esta zona” y destacó el carácter de la jornada electoral. “Hoy es un gran día para Chile, como lo han sido todos los días de elecciones. Hoy es el día de la ciudadanía, no el día de la política. Quiero pedirle a los chilenos que voten en paz”, sostuvo.

Kast subrayó la tradición democrática del país y aseguró que respetará los resultados. “Chile tiene una tradición, y yo tengo muy claro que quien gane, será presidenta o presidente de todos los chilenos. Quien asume el cargo tiene una tremenda responsabilidad. Los temas que nos ocupan no tienen color político”, indicó.

En esa línea, afirmó que, en caso de resultar electo, su gobierno buscará convocar a amplios sectores. “Si nosotros fuéramos electos, como equipo vamos a dejar en claro que estamos a disposición de todos los chilenos, más allá de diferencias políticas”, señaló.

El candidato también recordó experiencias previas en jornadas electorales. “En los días electorales hay mucha tranquilidad. Es un día de la ciudadanía, de un deber cívico. Es legítimo que los que ganan celebren y es un dolor para los que pierden escuchar los gritos de alegría de otros. Cuando me tocó perder, fui al lugar donde estaba Gabriel Boric a saludarlo. Yo no tuve problema en llegar a saludarlo. Espero que eso se mantenga en el tiempo”, afirmó.

Consultado sobre la conformación de un eventual gabinete y la incorporación de partidos como el Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido Social Cristiano (PSC) o Chile Vamos, respondió: “Mañana en la mañana, si es que gano hoy día, podré contestar esta pregunta”.

Respecto a los plazos para ver resultados concretos en un eventual gobierno, Kast sostuvo que “nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria”. Añadió que “hay 90 días que son importantes, esperamos fijar las bases de ciertas cosas, pero evidentemente en 90 días no se van a solucionar las cosas”, enfatizando la necesidad de acuerdos legislativos.

Ante preguntas sobre expectativas y temas personales, Kast evitó entregar definiciones concretas y señaló que, en caso de resultar electo, “los vamos a sorprender” respecto de dónde vivirá. Sobre la relación con países vecinos, afirmó: “Esperamos tener la mejor relación con todos los vecinos. Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, conozco al presidente Milei”.

Finalmente, al ser consultado por eventuales incorporaciones de figuras como Evelyn Matthei o Johannes Kaiser, afirmó que “es evidente que lo que ya han hecho por Chile es muy importante” y adelantó que, de ganar, su gabinete se conocería “desde el mes de enero, del 15 en adelante”.