[Lo+Leído] Las tres razones del secretismo alrededor de la venta de blindados de Chile a Alemania
Entre esos motivos, explica el especialista en Defensa de EE.UU. Wes O’Donnell, está la “negación plausible” y también el evitar posibles represalias o ser incluido en listas negras por parte de Rusia por entregar armas a Alemania, cuyo destino final sería Ucrania.
La compra secreta de 30 vehículos blindados Marder por parte de Alemania a Chile, revelada por El Mostrador, ha estado rodeada de secretismo debido a varias razones, según el especialista en defensa Wes O’Donnell.
La primera razón del secretismo es la “negación plausible” (plausible deniability) que permite a Chile alegar desconocimiento sobre el destino final de los blindados, que serían entregados a Ucrania a través del mecanismo Ringtausch alemán.
La segunda razón es que, al negociar solo con Alemania, Chile evita ser incluido en “listas negras” por parte de Rusia por enviar armas indirectamente a un país en guerra, permitiendo a Santiago seguir proclamando su neutralidad.
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, desmintió que se vendieran armas a Ucrania, lo cual es técnicamente cierto ya que la venta es a Alemania, lo que permite aprovechar una “gran zona gris” diplomática para el traspaso de armas.
El negocio es conveniente para Chile porque podría recibir, a cambio de los blindados de la Guerra Fría, modernos sistemas de defensa antiaérea y alinearse más con la coalición pro-ucraniana sin infringir sus leyes que prohíben proveer armas a países en conflicto activo.
