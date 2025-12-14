[Lo+Leído] Wagner Moura y eventual gobierno de Kast: “Ojalá que respete los DDHH y la democracia”
El actor brasileño estrenó “El agente secreto” en el pasado Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, donde fue la cinta de clausura. Por su papel de un profesor perseguido en plena dictadura brasileña además resultó nominado este lunes en los Globos de Oro.
El actor brasileño Wagner Moura fue consultado sobre un eventual gobierno de José Antonio Kast en Chile, en el contexto del estreno de su película “El agente secreto” en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.
Moura expresó su deseo de que un eventual gobierno de ultraderecha en Chile sea una “derecha civilizada” que respete los derechos humanos, las ideas de la oposición y la democracia.
Señaló que un gobierno de este tipo no debería ser como el de Bolsonaro en Brasil o el de Milei en Argentina, a quienes considera que no respetan a la oposición o la democracia.
El actor relacionó la política actual con la memoria histórica de su país, indicando que el expresidente Jair Bolsonaro es una manifestación física de los ecos de la dictadura militar brasileña, que oficialmente terminó en 1985.
Su película, “El agente secreto” (nominada a tres Globos de Oro), aborda la historia de un profesor perseguido durante la dictadura militar brasileña de 1977, y Moura sostiene que el arte, el periodismo y las universidades son las primeras cosas atacadas por regímenes autoritarios.
