[Lo+Leído] Wagner Moura y eventual gobierno de Kast: “Ojalá que respete los DDHH y la democracia”

El actor brasileño Wagner Moura fue consultado sobre un eventual gobierno de José Antonio Kast en Chile, en el contexto del estreno de su película “El agente secreto” en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Moura expresó su deseo de que un eventual gobierno de ultraderecha en Chile sea una “derecha civilizada” que respete los derechos humanos, las ideas de la oposición y la democracia.

Señaló que un gobierno de este tipo no debería ser como el de Bolsonaro en Brasil o el de Milei en Argentina, a quienes considera que no respetan a la oposición o la democracia.

El actor relacionó la política actual con la memoria histórica de su país, indicando que el expresidente Jair Bolsonaro es una manifestación física de los ecos de la dictadura militar brasileña, que oficialmente terminó en 1985.