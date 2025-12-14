Matthei pone en duda recorte de Kast: “Recortar US$6 mil millones en 18 meses no va a ser fácil”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei llegó a votar este domingo cuando el reloj ya corría hacia el cierre de las mesas. Acompañada de simpatizantes, emitió su sufragio en el Instituto Profesional Duoc de Providencia y, sin aceptar preguntas, dejó varias frases que apuntaron directo al programa de José Antonio Kast.

“Todo indica que va a ganar hoy día José Antonio Kast”, dijo de entrada, alineándose con lo que marcaban las encuestas. Pero el respaldo que le entregó tras quedar fuera en primera vuelta no impidió que volviera a poner sobre la mesa una de sus principales diferencias con el republicano: el recorte del gasto fiscal. “Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo”, lanzó, antes de advertir que no será sencillo cumplir una de las promesas estrella de Kast. “Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6 mil millones de dólares en 18 meses, eso no va a ser fácil”, remarcó.

Matthei recordó que durante la campaña cuestionó duramente ese ajuste, defendiendo que una reducción responsable del Estado no podía ir más allá de los 2 mil millones de dólares. También mencionó expectativas ciudadanas asociadas al eventual nuevo gobierno, como la eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores, y expresó su deseo de que las medidas anunciadas para la frontera “traigan mucha tranquilidad a Chile” y logren frenar el ingreso de inmigrantes ilegales.

Con un tono breve y calculado, la exalcaldesa de Providencia cerró su intervención con una frase que resumió su mirada sobre el escenario que viene: el país, dijo, se encamina a “un tiempo interesante”. Agradeció a la prensa y se retiró sin responder preguntas, dejando instalado el debate sobre la viabilidad del ajuste fiscal que promete Kast.