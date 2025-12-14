Nicolás Birrell: “No se trata de más o menos Estado, sino de mayor articulación público-privada”

En conversación con El Mostrador, el presidente de la fundación Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, abordó las diferentes áreas de acción desde donde hoy trabajan para asistir necesidades y emergencias que afectan a comunidades a lo largo de todo el país.

La organización -con 15 años de trayectoria- es un puente entre el mundo público y privado, espacio en el que han materializado una serie de iniciativas en ámbitos como emergencias y medio ambiente, salud, educación, emprendimiento y desarrollo social.

Para Nicolás Birrel, el trabajo en terreno y la conexión directa con comunidades les ha permitido desarrollar una visión crítica respecto a cómo se aborda la problemática de la desigualdad en Chile, un tema ausente durante este periodo electoral.

“Los problemas sociales en Chile en tema de salud, educación, agua, en fin, no son un problema de recursos, sino que son un problema de gestión. En el caso de la salud eso ha quedado de manifiesto con los cientos de operativos que hemos hecho. Lo mismo con el tema de la vivienda, sobre todo en la reconstrucción después del incendio de Viña del Mar, es un tema que se puede resolver y se debe resolver de manera más rápida y eficiente. Porque los recursos están, están estos 800.000 millones de pesos de los cuales sólo se ha ejecutado un 11%. Entonces lo que nosotros queremos plantear a la sociedad es que si se pueden resolver los temas y las urgencias sociales desde la gestión”, declaró.

Cabe mencionar, que en el marco de la campaña “Levantemos la V”, la organización selló su compromiso de reconstrucción de viviendas definitivas para familias que fueron afectadas por el megaincendio de febrero de 2024, alcanzando un total de 122 hogares definitivos en Viña del Mar y Quilpué.

En ese sentido, Birrel señaló que la articulación público-privada es absolutamente esencial, por lo que “el rol de la sociedad civil y fundaciones como Desafío Levantemos Chile son también sustanciales”.

“En el caso específico de la salud, nosotros lo que hacemos es este puente entre los pacientes, los servicios de salud, los hospitales y los médicos que van a operar sin cobrar, para abordar las distintas patologías que existen en Chile. Entonces hacemos la coordinación y la articulación de esto. Es decir, gestionamos estos operativos y llevamos a los médicos a los distintos lugares y hospitales en coordinación con los servicios de salud”, comentó.

Consultado por la ausencia de problemáticas como la pobreza, desigualdad y educación en la discusión presidencial, calificó como “una pena” que las urgencias reales del país no se estén atendiendo. “La urgencia más importante es la educación y sobre todo la educación temprana, yo al menos no he escuchado propuestas contundentes respecto a este tema”.

“Nosotros vemos en terreno que Chile es un país tremendamente desigual, hay una inequidad que lo que hace es aumentar aún más esta brecha gigantesca que existe. Entonces las personas más vulnerables la tienen muchísimo más difícil y tienen menores oportunidades para lograr equiparar la cancha. Y en ese contexto, los dos mayores motores de movilidad social que son la educación y el emprendimiento no se les está dando el foco correcto. Por eso es que estamos apuntando a que se ponga nuevamente la educación y la educación temprana en el foco de la discusión, porque si no esta inequidad pasa desapercibida, y todas estas personas que están tratando de luchar y trabajar por tener mayores oportunidades no las pueden tener”, sentenció.