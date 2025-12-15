Contraloría detecta fallas de control y dineros no rendidos en Seremi de Culturas de Coquimbo

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades financieras y administrativas en la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo, tras una auditoría y examen de cuentas a transferencias efectuadas a entidades privadas entre enero de 2024 y marzo de 2025. A raíz de los hallazgos, el organismo instruyó el inicio de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

Según el Informe Final N.º 580, la revisión evidenció gastos sin rendición, reintegros no registrados y diferencias relevantes entre los saldos contables y bancarios. En marzo de 2025, la Seremi mantenía más de $106 millones en una cuenta de recaudación de terceros que no habían sido transferidos a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Al contrastar ese monto con el saldo de la cuenta corriente, la Contraloría detectó una diferencia cercana a los $94 millones.

A esto se sumaron reintegros no contabilizados por casi $100 millones, elevando el total de recursos que debían estar disponibles a más de $193 millones. Frente a esta situación, la CGR ordenó informar el resultado del procedimiento disciplinario en un plazo de 15 días hábiles y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, al no encontrarse los fondos en la cuenta administrada por el servicio.

El informe también identificó múltiples observaciones en proyectos financiados. En algunos casos no se presentaron comprobantes de pagos comprometidos, mientras que en otros se detectaron boletas de honorarios sin respaldo, gastos operacionales sin documentación y transferencias a personas relacionadas con beneficiarios. Asimismo, se advirtió que hubo proyectos con rendiciones vencidas no entregadas y rendiciones antiguas aprobadas pero no contabilizadas, por montos que superan los $2.400 millones.

La Contraloría instruyó a la Seremi verificar la pertinencia y respaldo de los gastos rendidos y, de no acreditarse su correcta ejecución, regularizar la situación y reintegrar los montos involucrados en un plazo de 30 días hábiles. En caso contrario, se advirtió que se formularán los reparos correspondientes y se derivarán los antecedentes a las instancias legales competentes.