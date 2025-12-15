Publicidad
José Antonio Kast viajará mañana a Argentina para reunirse con el presidente Milei

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente electo realizará su primer viaje internacional a Argentina, donde será recibido por su “amigo” el presidente Javier Milei, quien ayer mediante X felicitó al republicano. Es una señal clara de su próxima política internacional.

El Presidente electo José Antonio Kast viajará mañana a Argentina para reunirse con Javier Milei. Este encuentro es el primero en materia internacional para el republicano. La información fue confirmada por la oficina de J.A. Kast, y la reunión será al mediodía en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

Ayer el presidente argentino felicitó a José Antonio Kast vía su cuenta de X, siendo uno de los primeros en enviarle un mensaje al republicano a quien calificó de “amigo”. La publicación decía “La libertad avanza. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile!”.

Algunos de los puntos que se estima se dará en las conversaciones es la intención de J.A. Kast de citar a José Luis Daza para formar parte del gabinete de su futuro gobierno. Daza es economista chileno-argentino que actualmente ocupa el cargo de secretario de Política Económica de Argentina. Por lo tanto, se espera que el republicano pueda convencer a Milei.

 

